Iran zaradi Janševih izjav na zagovor poklical slovensko veleposlanico v Teheranu

Slovenski premier Janez Janša je na sobotnem dogodku v organizaciji iranske diaspore pozval k neodvisni preiskavi pokola 30.000 političnih zapornikov v Iranu leta 1988. Opozoril je tudi na vlogo novoizvoljenega iranskega predsednika Ebrahima Raisija v tem pokolu. "Za skoraj 33 let je svet pozabil na žrtve pokola. To se mora spremeniti," je v nagovoru na dogodku Free Iran World Summit, ki ga vsako leto organizira iranska diaspora, dejal Janša.

V videonagovoru, ki ga je objavil danes, je podprl vzpostavitev neodvisne komisije Združenih narodov o tem pokolu političnih zapornikov v Iranu leta 1988, h kateri je nedavno pozval preiskovalec ZN za človekove pravice v Iranu Džavaid Rehman. Ta se je zavzel tudi za preučitev vloge novoizvoljenega iranskega predsednika Ebrahima Raisija, ki bo vodenje države prevzel prihodnji mesec.

Preiskovalna komisija je po Janševih besedah pomembna, da bi osvetlila pokol in pomagala družinam žrtev, da bi dosegle pravico. "To je še posebej pomembno v luči dejstva, da bo prihodnji predsednik Ebrahim Raisi, ki ga organizacija Amnesty International zaradi njegove vloge v pokolu obtožuje zločinov proti človečnosti," je dodal premier trenutno predsedujoče države Svetu EU. Zagotovil je, da se lahko Iranci pri tem vedno zanesejo na njegovo razumevanje in podporo.

Poudaril je, da si zaslužijo demokracijo, svobodo in človekove pravice in da jih mora mednarodna skupnost podpirati. "Iranski režim mora odgovarjati za kršitve človekovih pravic, mednarodna skupnost pa mora biti pri tem odločna," je še dejal Janša. 60-letni Raisi je bil za iranskega predsednika izvoljen pred približno enim mesecem. Pripadnik skrajnega konservativnega tabora, ki ne zaupa Zahodu, bo avgusta na položaju nasledil zmernega politika Hasana Rohanija.

ZDA in več zahodnih nevladnih organizacij novoizvoljenemu predsedniku očitajo kršitve človekovih pravic med dolgoletno kariero v sodstvu, tudi odgovornost za pokol leta 1988.