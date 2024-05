Fajonova: Izraz sožalja je del diplomatske prakse. Tonin ji očita dvoličnost

V oddaji 24UR ZVEČER sta se soočila zunanja ministrica Tanja Fajon in predsednik NSi Matej Tonin . Slednji je uvodoma povedal, da je bil iranski predsednik "jastreb iranskega klera". "Preden je postal predsednik, je bil v sodnih strukturah režima odgovoren za pobijanje tisočih političnih zapornikov, bil je odgovoren za zatiranje mirnih protestov, zatiranje pravic žensk in najmanj, kar bi pričakoval od feministične politike, je, da bi se na ta dan naša zunanja ministrica odzvala v bran vsem pravicam iranskih žensk, ki se jim kršijo, in da bi ravnala kot Bill Clinton, ko je umrl Pol Pot, ko je v svoji izjavi dejal, da je to dan spominjanja na vse žrtve tega režima," je dejal Tonin.

Fajonova ocenjuje, da so očitki opozicije "čudna manipulacija". Pojasnila je, da je imela v ponedeljek zjutraj intervju, v katerem je izrazila sožalje, tako kot so to storili tudi Evropska unija, papež Frančišek in Varnostni svet ZN. "To je del diplomatske prakse, pietete. To pa v ničemer ne spreminja stališč slovenske vlade in me preseneča, da nihče danes od teh sogovornikov, ki mi očitajo, ni omenil mojih besed, ko sem še nedolgo nazaj govorila z zunanjim ministrom in tudi sporočila javnosti Irana, da najostreje obsojam iranski napad na Izrael, da smo podprli dodatne sankcije zoper Iran in da sem večkrat obsojala hude, grobe kršitve človekovih pravic, zatiranja, smrtnih obsodb," je dodala.

Po njeni oceni je napad nanjo del predvolilne kampanje. "Zelo izrazito in neokusno," meni. Tonin je zunanji ministrici očital dvoličnost. "Po eni strani dajemo sankcije, pozivamo k prenehanju tovrstnega zatiranja, po drugi strani pa žalujemo." Sam ocenjuje, da bi bil edini primeren način, da tovrstno priložnost "izkoristimo za to, da opozorimo na vse žrtve režima".

"Ta režim je ubil 130.000 lastnih ljudi, ta režim še danes ne dovoljuje ženskam, da se svobodno gibajo po mestu, da hodijo odkrite, politične nasprotnike pobija," je naštel. "Pričakoval bi vaš pogum in da so vaše besede skladne z vašimi dejanji," je Tonin dejal ministrici.

Fajonova mu je odvrnila, da je večkrat govorila z iranskim ministrom in da stališče Slovenije do dogajanja v Iranu nima nič skupnega s sožaljem. "Moti me, da je to postala neka tema. To, kar je delal in dela režim v Iranu, je s strani Slovenije vredno vsega obsojanja, vedno znova smo to opozarjali," je povedala in ponovila, da je izraz sožalja del diplomatske prakse, humanosti in pietete. "Zame je ta zgodba zaključena," je zatrdila.

"Diplomatsko bi bilo, da bi se vaše ministrstvo odzvalo pisno, je pa popolnoma neprimerno, da dajete izjavo za televizijo države, ki je bila s strani tega istega človeka napadena, poslal je več sto dronov nad Izrael, opremil Rusijo, da napada Ukrajino. Jaz sem se ta teden sestal z iransko opozicijo, ki jih po evropskih prestolnicah skušajo pobijati, in so zelo zaskrbljeni nad našimi stališči in nad našo prijaznostjo do iranskega režima," je dejal Tonin.

Fajonova je povedala, da se tudi sama "veliko pogovarja" z iransko opozicijo, pa tudi s partnerji v regiji. Spomnila je, da je ostro obsodila iranski napad na cilje v Izraelu. Ocenjuje, da temi nista povezani in da jo opozicija napada, ker se približujejo volitve. "Bi si drznila reči, da je primeren čas za takšne udarce s strani opozicije."