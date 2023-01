Irena Joveva pozvala k spoštovanju slovenščine na mobilnikih

Lani jeseni je evropska poslanka Irena Joveva pisala trem velikim ponudnikom pretočnih vsebin, ki ne ponujajo podnapisov in sinhronizacije v slovenščini. S podobnim pozivom se je zdaj obrnila še na Apple. "Ne zdi se mi prav, da slovenščina kot eden od uradnih jezikov Evropske unije nima dostopa v slovenskem jeziku s strani podjetij, ki so na slovenskem trgu, torej posledično na trgu Evropske unije. Zdi se mi, da je to diskriminacija," je dejala Joveva.

Simbolno je v slovenščini giganta pozvala, da spoštovanje do slovenskega jezika razširi na vso ponudbo. "Ne samo zaradi zakonodaje, temveč tudi zaradi spoštovanja vseh jezikov," pojasnjuje Joveva.