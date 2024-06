Irena Joveva izvoljena za podpredsednico skupine Renew

"V izjemno čast mi je, da so mi že v drugem mandatu kolegice in kolegi izkazali tako zaupanje. To pomembno vlogo prevzemam s ponosom in odgovornostjo, zavedajoč se izzivov, ki nas čakajo v novem mandatu Evropskega parlamenta. Rezultat glasovanja razumem tudi kot priznanje mojemu dosedanjemu delu. Hvaležna sem za izkazano zaupanje in obljubljam, da bom z vso predanostjo opravljala svoje naloge za skupno dobro vseh državljank in državljanov Evropske unije," je v odzivu zapisala Irena Joveva.

Liberalna politična skupina Renew Europe je na junijskih volitvah utrpela precejšnje izgube. Koliko poslancev bodo imeli, še ni dokončno znano. Število se trenutno giblje pri okoli 75 od skupno 720 poslancev. Bodo pa v desetem sklicu parlamenta, ki se bo na ustanovnem zasedanju sestal 16. julija, verjetno četrta največja politična skupina.