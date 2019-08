Irena Prijović pred KPK: intervencijo Kralja opisala kot 'brutalno'

O domnevnih pritiskih in spornih kadrovanjih je na novinarski konferenci spregovoril tudi predsednik KPK Boris Štefanec in med drugim dejal:"Če navedbe držijo, kdo je ta država, o kateri je govoril generalni sekretar LMŠ? Jaz, vi? In kdo je šef te države?"

Koalicijski partnerji se razpravi o očitkih generalnemu sekretarju LMŠ ne bodo mogli izogniti na današnji prvi seji vlade po poletnih počitnicah. Pojasnila naj bi od Kralja terjal tudi premier Marjan Šarec.

Spomnimo, da je Prijovićeva v prijavi zapisala: "Poklical me je generalni sekretar politične stranke LMŠ Brane Kralj in mi naročil, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršnokoli komunikacijo s SDH, d. d., ki je 100-odstotni delničar Uradnega lista." To naj bi se zgodilo 21. avgusta. Dokument, ki ga je poslala na Slovenski državni holding (SDH), v vednost upravi, nadzornemu svetu, pooblaščencu za skladnost in integriteto, je na družbenem omrežju Twitter objavil urednik spletnega portala Požareport Bojan Požar, Prijovićeva pa je nato potrdila njegovo verodostojnost.

Kralj je v telefonskem pogovoru novinarju Anžetu Božiču sicer dejal, da je s Prijovićevo res stopil v stik, a da ni šlo za nikakršne pritiske, temveč naj bi ji dejal, da bi bil Šoltes "res dober izbor".