Irena Šinko vztraja pri soočenju s premierjem

Še zadnjič je Irena Šinko danes sedla za okroglo ministrsko mizo. Pred jutrišnjim parlamentarnim soočenjem s šefom lastne vlade pa ostaja redkobesedna in skrivnostna.

Uradno mora Šinkova oditi zaradi netransparentne komunikacije v primeru spornih sliv, breskev in grozdja na slovenskih trgovskih policah. Neuradno pa naj bi med ministrico in premierjem počilo predvsem pri vprašanju odstrela nutrij in glede zakona o zaščiti živali – oboje je tudi visoko na agendi premierjeve spremljevalke in aktivistke za pravice živali Tine Gaber.

"Glede na to, da je ministrica Šinko izgubila zaupanje premiera, razloge sicer vesta samo onadva, je seveda logično, da ministrica ne more več opravljati svojega dela," je dogajanje komentiral poslanec SD Jani Prednik.

Vse razen razrešitve Šinkove bi bilo veliko presenečenje. Za to namreč zadostuje že navadna večina prisotnih poslancev. Bo pa test trdnosti koalicije, ki je v zadnjih tednih prejela več močnih političnih udarcev. Pod drobnogledom bo predvsem glasovanje poslancev Gibanja Svoboda. Predsednica državnega zbora napoveduje, da bo glasovala po svoji vesti. O usodi ministrice pa bo med drugim odločal tudi njen nekdanji vodja kabineta, zdaj pa nadomestni poslanec Dejan Süč.

"Razmišljamo s svojo glavo, razmišljamo odprto in široko. Glasujemo pa zelo enotno in tako bo tudi jutri," jutrišnji razplet napoveduje vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic.

Statistika kaže, da bo Irena Šinko šele sedma ministrica, ki bi jo razrešil državni zbor. Poslanci so na predlog predsednikov vlad doslej razrešili zgolj štiri ministre, Janeza Janšo, Dimitrija Rupla, Janeza Drobniča in nazadnje Janka Vebra. Ob tem pa sta bili uspešni še dve opozicijski interpelaciji Zorana Thalerja in Mirka Bandlja. "Je pojav, ki ni pogost, torej da jo bomo razreševali v državnem zboru. Opravljena bo razprava in na koncu mislim, da bo ministrica razrešena," pravi Prednik.

Še pred tem bo glasovanje o novi kandidatki za zdravstveno ministrico Valentini Rupel Prevolnik, kjer bo koalicijski glasovalni stroj predvidoma deloval gladko.