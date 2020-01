Ireni Avbelj dalo prav tudi vrhovno sodišče

Avbljevi je na EP 2011 zatajilo padalo, strmoglavila je na tla in za las ušla smrti, piše Dnevnik. A s hudimi poškodbami, zaradi katerih je morala opraviti 18 operacij, še danes čuti posledice. Avbljeva je bila takrat uslužbenka Slovenske vojske in na podlagi dveh ukazov njenih nadrejenih se je sicer civilnega tekmovanja tudi udeležila.

Leta 2014 je proti ministrstvu za obrambo vložila odškodninsko tožbo zaradi poškodbe pri delu in upala na poravnavo, na katero pa ministrstvo ni pristalo. Nato je stekel postopek in Avbljeva je bila pri tem uspešna, njeno zmago v boju za odškodnino je novembra lani potrdilo tudi višje sodišče.

Avbljevi je tako pripadalo 75.000 evrov odškodnine in slabih 500 evrov mesečne rente. Po grobih izračunih se je vmes nabralo še za 25.000 zamudnih obresti. Sodba je postala pravnomočna, je pa državno odvetništvo na vrhovno sodišče vložilo še zahtevek za revizijo postopka.

Vrhovno sodišče je revizijo sicer dopustilo, vrhovni sodniki pa so jo pred nekaj dnevi v celoti zavrnili.

"Do poškodbe tožnice je prišlo v njenem delovnem času, poškodba je bila posledica nesreče pri delu,"so nedvoumno zapisali vrhovni sodniki in dejstvo, da je šlo za civilno tekmovanje, ocenilo kot"nepomembno", še piše Dnevnik. Odločitev je senat dveh sodnic in treh sodnikov sprejel soglasno.

Nekdanja telovadka, plavalka in potapljačica iz Ljubljane, ki je največje sledi pustila v padalstvu in paraskiju, je na največjih civilnih in vojaških mednarodnih tekmovanjih na svetu in v Evropi osvojila kar 20 odličij zlatega, 11 srebrnega in šest bronastega leska.