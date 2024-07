(Pre)dragi boxerji in vrnitev k Patrii

Po tem, ko je Slovenija odstopila od pogodbe za nakup oklepnikov boxer 8x8, je morala poiskati alternativo. Najprej se je govorilo o poljskih rosomakih. Zapletlo pa se je pri tem, ko Poljaki slovenski strani niso dali certifikata za podvozje. Tu sta bila še romunska prianha 5 in italijanska frecia. Na koncu je Slovenija pristala pri finski ponudbi oklepnikov patria XP, ki je po ocenah finančno najugodnejša od vseh.

Prednost patrij je tudi v njihovem lažjem vzdrževanju, saj ima Slovenija zanje že vzpostavljen servis in logistiko. Med drugim oborožitvene postaja sedaj izdeluje slovenskih proizvajalec Valhalla Turrets, medtem ko je med famozno afero Patria precej prahu dvigoval načrt, da vozila opremlja izraelska postaja podjetja Elbit, ki je imela hude težave z delovanjem sistema.

Predsednik vlade Robert Golob je spogledovanje s Patrio – ki se je sicer že od začetka omenjala kot konkurent boxerju – naznanil ob robu vrha zveze Nato v Washingtonu. "Procesi znotraj vojske in ministrstva za obrambo, ki so trajali skoraj dve leti, so pripeljali do izbora – favorita oziroma najugodnejšega ponudnika, to je finska Patria." Pogodba, ki naj bi jo podpisali do konca leta, saj pogovori še potekajo, naj bi predvidevala izvedbo plačila neposredno med ministrstvoma, s tem pa naj bi tudi odpravili zgodovinski madež izpred 15 let. Golob je sicer dejal, da postopki še potekajo in ni želel govoriti o številu oklepnikov ter njihovi ceni.

Odstop od boxerjev: penali nižji, prihranek večji

V skladu s projektom Bojna kolesna vozila za izgradnjo srednjih sil Slovenske vojske si Slovenija prizadeva za nakup 106 bojnih kolesnih vozil 8x8 "za vzporeden razvoj in izgradnjo dveh ključnih zmogljivosti za bojevanje Slovenske vojske, in sicer srednjega pehotnega bataljona kot osnovnega gradnika srednje bataljonske skupine in srednjega bojnega izvidniškega bataljona".

Prejšnja vlada, v kateri je obrambni resor vodil Matej Tonin, se je odločila za nakup 45 vozil boxer 8x8 ter za ta namen konec leta 2021 ratificirala sporazum med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR). Sporazum je nato sklenil odbor za zunanjo politiko, vrednost nakupa pa je bila takrat ocenjena na 412 milijonov evrov. Poslu so nasprotovali v stranki Levica in zahtevali razpis posvetovalnega referenduma, kar pa sta vlada in parlament zavrnila. Kasneje je tudi ustavno sodišče sporočilo, da prepoved referenduma o ratifikaciji sporazuma ni bila v neskladju z ustavo.