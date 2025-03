Okoljski kriminal: 'Podjetje v stečaj, sanacijo pa spet plačajo davkoplačevalci'

Po ugotovitvah inšpektorata za okolje in energijo so Isbergovi odpadki na Dolenjskem odloženi v Šentrupertu, Dolenji Nemški vasi pri Trebnjem, Velikem Gabru pri Trebnjem in v Mihovici pri Šentjerneju. V Bistrici pri Šentrupertu je inšpektorat našel 1902 jumbo vreči, v katerih je zmleta guma različnih barv ter granulacije. V stavbi nekdanjega hleva in njegovi okolici v Mihovici pri Šentjerneju je odkril 2000 velikih jumbo vreč zdrobljene plastike, v Velikem Gabru 308 jumbo vreč z mešanico drobljene gume in plastike, v Dolenji Nemški vasi pa 400 jumbo vreč, napolnjenih z zmleto gumo. Pri tem je inšpektorat ugotovil, da je Isberg z lastniki lokacij oz. objektov sklenil pogodbe o najemu, nato pa tam navozil odpadke.

Kot so poudarili, žal to ni osamljen primer: " Vedno znova smo priča podobnim praksam – podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki, izkoriščajo luknje v zakonodaji, povzročijo okoljsko škodo, nato pa izginejo v stečajnih postopkih, medtem ko stroške sanacije pokrijejo davkoplačevalci. To je nedopustno in zahteva nujne ukrepe."

"Zeleni Slovenije smo ogorčeni nad novim primerom okoljskega kriminala, kjer bo sanacijo nezakonito odloženih odpadkov znova plačala država, namesto da bi odgovornost nosili tisti, ki so škodo povzročili. Primer podjetja Isberg, ki je na več najetih lokacijah na Dolenjskem odložilo ogromne količine odpadkov in nato šlo v stečaj, razkriva sistemsko neučinkovitost nadzora ter pomanjkanje jasnih odgovornosti pri ravnanju z odpadki," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kje so bile pristojne institucije?

"To vprašanje postavljamo vsakič, ko pride do tovrstnih okoljskih incidentov. Zakaj ni bilo pravočasnega nadzora? Zakaj ni sistemskih rešitev, ki bi preprečile, da se takšne situacije sploh zgodijo? Če bi bil nadzor doslednejši in zakonodaja strožja, bi lahko takšne primere preprečili, namesto da jih rešujemo šele, ko je škoda že storjena. Zeleni Slovenije pozivamo pristojne institucije, da nemudoma ukrepajo in zagotovijo, da se takšne zlorabe ne bodo več ponavljale," so jasni.

Zahtevajo takojšnjo preiskavo primera, vključno z ugotavljanjem odgovornosti lastnikov in vodstva podjetja. Zaostritev zakonodaje, ki bo onemogočila, da podjetja brez ustreznih jamstev prevzemajo odpadke, za katere nato ne poskrbijo. Vzpostavitev finančnih jamstev, ki bodo zagotavljala, da v primeru stečaja podjetja stroškov odstranitve odpadkov ne nosijo državljani, temveč povzročitelji. Okrepitev inšpekcijskega nadzora, da se nepravilnosti odkrijejo pravočasno in preprečijo nadaljnje okoljske katastrofe. "Če želimo, da Slovenija ostane država, ki varuje svoje okolje in zdravje prebivalcev, moramo nemudoma prenehati s prakso, kjer tisti, ki kršijo zakon, ostanejo nekaznovani, medtem ko vsi ostali plačujemo posledice njihove malomarnosti. Čas je za odgovorno in strogo ukrepanje," poudarjajo.

Isberg v stečajnem postopku

Podjetju je inšpektorat leta 2021 z odločbami odredil, da mora odpadke z omenjenih lokacij odstraniti. Ker podjetje tega kljub več pozivom ni naredilo, je inšpektorat naročil odstranitev odpadkov zunanjemu izvajalcu na stroške podjetja, podjetju pa odredil založitev sredstev za odvoz. Tudi tega podjetje ni naredilo, zato je inšpektorat terjatve odstopil Finančni upravi RS, ki pa z izterjavo ni bila uspešna.

Trenutno je Isberg v stečajnem postopku. "Ker je stečajna masa neznatna, ni verjetno, da bi uspeli pridobiti sredstva za izvršbo iz stečajne mase. Prav tako ni pričakovati, da bi zavezanec sam odstranil odpadke oz. da bi za odstranitev zagotovil potrebna sredstva, zato bo odpadke odstranila država," so za STA navedli na inšpektoratu.

Za odpadke v Dolenji Nemški vas je inšpektorat lani oddal javno naročilo, na podlagi katerega je izbrani izvajalec lani, glede na sredstva, ki so bila na voljo, izvedel del naročila, preostanek naj bi v skladu s pogodbo izvedel letos.

Ker je inšpektorat konec lanskega leta od ministrstva za okolje, podnebje in energijo pridobil še dodatna sredstva, je bilo izvedeno javno naročilo tudi za lokacije Šentrupert, Veliki Gaber in Mihovica.

Za Mihovico na inšpektoratu niso prejeli nobene ponudbe, medtem ko so za lokaciji v Šentrupertu in v Velikem Gabru ponudbo sicer prejeli, vendar ni ustrezala tehničnim specifikacijam. Ponudnik namreč ni predvidel postopka končne obdelave odpadkov, so zapisali na inšpektoratu. Zato je "po zagotovitvi sredstev od ministrstva letos predvidena ponovitev javnega naročila za vse tri lokacije", so navedli.

V občini Šentrupert medtem opozarjajo, da odstranjevanje odpadkov traja že predolgo. V posebnem dopisu je Občina Šentrupert zato ministrstvo nedavno pozvala, naj se aktivno zavzame, da bodo odpadki odstranjeni čim prej, hkrati pa ugotovi vzroke za to, da odločba inšpektorata o odstranitvi odpadkov po več letih še ni uresničena.

"Težava je namreč zelo pereča. V vrečah, ki so odložene na prostem, so po naši laični oceni nevarni odpadki. Vreče so začele razpadati, zaradi česar je ogroženo okolje," je za STA opozoril župan Šentruperta Tomaž Ramovš.

Isberg je odpadke kopičil tudi v nekdanjem kompleksu družbe Martex v Volčji Dragi. Po več letih je lani poleti odpadke od tam na podlagi odločbe inšpektorata začel odstranjevati stečajni upravitelj Martexa. "Po informacijah, ki jih imam, so odpadki zdaj odstranjeni," je za STA povedal župan občine Renče-Vogrsko Tarik Žigon.