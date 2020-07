Iščejo se nepremičnine in zemljišča za gradnjo stanovanj za starejše

Nepremičninski sklad PIZ je sicer lastnik 3.120 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše v 116 krajih po Sloveniji, med katerimi je tudi 360 oskrbovanih najemnih stanovanj v Brežicah, Celju, Izoli, Kopru, Kranju, Krškem, Litiji, Ljubljani, Ljutomeru, Logatcu, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Škofljici, Trebnjem in Trzinu.

Zdaj pa so objavili nov poziv, s katerim želijo najti primerne stavbe in zemljišča za povečanje kapacitet.

Oskrbovana stanovanja so arhitekturno in arhitektonsko prilagojena starejšim, prilagojeni so dostopi, na voljo so dvigala, držala, prilagojeni so tudi notranji prostori, kot sta kopalnica ali kuhinja, vse skupaj je namenjeno podaljšanju samostojnega bivanja starejšim od 65 let, ki jim to seveda dopušča tudi njihovo zdravstveno stanje.

Kot poudarjajo, mora biti mikrolokacija stanovanjskih objektov in zemljišč za gradnjo primerna za bivanje starejših, kar v praksi pomeni predvsem bližino ključnih dejavnosti in javnih storitev, kot so trgovina, banka, zdravstvena oskrba ali lekarna, pa tudi dostopnost in urejen javni prevoz.

Glede lokacije stavb in zemljišč pa so na prvem mestu mestne občine in Obala, sledijo občine z 10.000 in več prebivalci ter ostale občine. Na poziv se lahko odzovejo pravne osebe javnega in zasebnega prava, fizične osebe ter lokalne skupnosti.

"Trend staranja slovenskega prebivalstva narekuje ustrezne razvojne aktivnosti tudi na področju zagotavljanja ponudbe arhitekturno in arhitektonsko primernih ter cenovno dostopnih stanovanj za starejše. Dejstvo je, da ima veliko starejših v lasti hiše ali stanovanja, ki so velikokrat prevelika, arhitekturno in arhitektonsko neprimerna ter velikokrat s previsokimi obratovalnimi stroški za upokojensko gospodinjstvo. Nepremičninski sklad, kot eden izmed ponudnikov, načrtuje povečanje števila najemnih stanovanj za starejše, s katerim bi se na eni strani povečala ponudba arhitekturno in arhitektonsko primernih ter cenovno dostopnih stanovanj, na drugi strani pa bi se lahko povečala dostopnost mladih družin do večjih stanovanj oz. hiš. Govorimo lahko o medgeneracijskem učinku,"so prepričani pri nepremičninskem skladu PIZ.