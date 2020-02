'Iščemo kandidatko, ki nima majhnih otrok in ne načrtuje družine'

Na Instagramovem profilu Delozlom so pred dnevi objavili primer oglasa, v katerem delodajalec med dodatnimi pogoji o zaposlitvi navaja: "Ker zaposlujemo zaradi porodniškega dopusta ostalih asistentk, je zaželeno, da ima kandidatka že svoje otroke, starejše od treh let in/ali da v planu nima porodniškega dopusta v naslednjih dveh ali treh letih."

Ali gre za kršitev zakona od delovnih razmerjih? V skladu s 26. členom, ki določa pravila in obveznosti delodajalca, ta pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi od kandidata ne sme zahtevati podatkov o družinskem oziroma zakonskem stanu ter podatkov o nosečnosti in načrtovanju družine. Prav tako ne sme pogojevati sklenitve pogodbe o zaposlitvi s pridobitvijo omenjenih podatkov.

Kot so nam potrdili v Sindikatu Mladi Plus, so oglas prijavili na Inšpektorat za delo, zagovorniku načela enakosti, prav tako pa so o sporni vsebini obvestili Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. "Potencialni delodajalec nikakor ne sme pogojevati zaposlitve s prepovedjo nosečnosti, odlogom materinstva ali z ’ustrezno’ starostjo delavkinih otrok, niti to ne sme biti ’zaželeno’,"v odzivu na oglas opozarjajo v sindikatu.

Tam sicer v sklopu akcije Stop kršitvam – za dostojno delo, ki poteka že od leta 2016, spremljajo sporne oglase za delo. Do zdaj so podali že več kot 130 podobnih prijav.

Delodajalec umaknil sporni oglas in se opravičil

Na naslov delodajalca, gre za zasebni zobozdravstveni center Tredent iz Trebnjega, smo naslovili vprašanje, ali je bil seznanjen z zakonodajo in ali pri pogojih še vedno vztraja. V času odgovora je bil oglas že umaknjen, iz podjetja pa so nam sporočili, da se pred objavo niso posvetovali s pravno službo, ker je preprosto nimajo. "Smo mikropodjetje, imamo dve asistentki, ki načrtujeta družino v naslednjih dveh letih. Ker moramo tudi takrat delati, iščemo oz. smo iskali še enega asistenta ali asistentko, ki že ima svojo družino ali je ne načrtuje takrat kot trenutni asistentki,"vsebino oglasa pojasnjujejo v podjetju, kjer še dodajajo, da si ne morejo privoščiti nepremišljenega zaposlovanja, saj sicer podjetje lahko le zaprejo. So se pa za spodrsljaj opravičili vsem prizadetim.