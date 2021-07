Iščemo najbolj kul slovenske Granfluencerje!

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina je pripravil oglaševalsko kampanjo, v kateri preko natečaja išče granfluencerje – kul babice in dedke, ki želijo postati Instagram vplivneži. Granfluencer, ki bo v času natečaja s svojimi objavami najbolj navdušil in prepričal, bo nagrajen z VIP oddihom v Rogaški Slatini za dve osebi. Kampanja je zasnovana kot vseslovenski natečaj, s katerim destinacija Rogaška Slatina. išče granfluencerje (granfluencer = granny + influencer) – influencerje, ki se uvrščajo v generacijo babic in dedkov 60+ in s svojimi objavami na Instagramu pritegnejo pozornost sledilcev. Komunikacija je usmerjena predvsem na vnuke, otroke, sosede ipd., da prijavijo kul babice in dedke, ki jih poznajo, na natečaj pa se kul babice in dedki lahko prijavijo tudi sami.

Kampanja temelji na medgeneracijskem povezovanju in aktivaciji starejše populacije, zasnovali so jo v agenciji April 8. Zgodbo v ozadju je predstavila direktorica agencije Urša Mivšek Sitar: »Še posebej starejša populacija je bila v zadnjem letu, v času pandemije, pogosto zapostavljena in desocializirana. Zato jim želimo ponuditi nova digitalna znanja in jih za njihovo aktivacijo nagraditi s še več mladostne energije.« V kampanji sodelujejo tudi že obstoječi slovenski influencerji, ki z objavami na svojem Instagram kanalu obveščajo o kampanji in pozivajo sledilce, da odprejo profil svojim babicam in dedkom in sodelujejo v natečaju. Rogaško Slatino sta v okviru kampanje tako že obiskali Mojca Cimerman (@modernababi) in Nataša Mernik (@natashamernik).

Kot pravi spletni vplivneži, bodo sodelujoči granfluencerji prejeli čisto pravi influencer paket z najznačilnejšimi produkti Rogaške Slatine, ki jim bo v tematsko pomoč pri prvih objavah na Instagramu. Skozi nadaljnje objave jih bodo s svojimi nalogami in nasveti vodili znani slovenski influencerji, ki so se ravno zaradi pozitivne družbene naravnanosti kampanje z veseljem odzvali povabilu k sodelovanju in hkrati izkoristili priložnost za druženje s svojimi starši oz. starimi starši. Dino Markovinovič, direktor Javnega zavoda za turizem in kulturo je povedal: »Rogaška Slatina je domovanje mladostne energije, zato tudi letos s kampanjo nagovarjamo starejše, ki si želijo več od življenja in jih vabimo, da se aktivirajo tudi na področju vseživljenjskega učenja, sodobnih trendov in digitalnih orodij.«

