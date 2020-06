Iščete intimnost, bližino in neskončnost? V Termah Dobrna vam je vse bližje, kot še nikoli.

Trenutki v dvoje so tisto kar iščete? Seveda obožujemo nežne vonje eteričnih olj, soj sveč in neprecenljive trenutke v dvoje. Prava izbira je kopel za dva v objemu vodnih termalnih mehurčkov , ki vas bodo popeljali v vaš svet neskončnosti.

Bližina in zvoki narave vam zagotavljajo miren in brezskrben oddih, ki ga še kako potrebujete. Mogočne drevesne krošnje 200-letnega Zdraviliškega parka kar buhtijo in se nežno zibajo ob lahki sapi vetra. Leseni mostovi zagotovo pritegnejo vašo pozornost. Niso delo narave, vendar s svojo naravno podobo popestrijo čudovite zelene površine.