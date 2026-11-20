Praznični čas prinaša tudi vsakoletno vprašanje, kaj podariti svojim najdražjim. Če želite letos izbrati nekaj bolj osebnega, izvirnega in trajnega, vas odgovor morda čaka v spletni trgovini MGML na shop.mgml.si . Tam lahko sestavite svojo Pošiljko kulture, praznični paket, napolnjen z izdelki, ki pripovedujejo zgodbe, spodbujajo ustvarjalnost ter prinašajo delček kulturne dediščine in umetnosti naravnost pod božično drevesce.

Kaj podariti ljubitelju zgodovine? S čim razveseliti nekoga, ki obožuje umetnost, arhitekturo ali izvirno oblikovanje? V spletni trgovini MGML lahko izbirate med izdelki iz trgovin Mestnega muzeja Ljubljana, Plečnikove hiše, Cukrarne, Mestne galerije Ljubljana, Galerije Jakopič, Galerije Vžigalica in Vile Zlatica . Na voljo so muzejski spominki, umetniški katalogi, publikacije ter izvirni izdelki iz lastne produkcije MGML in slovenskih ter tujih ustvarjalcev. Vsak izmed njih v sebi skriva zgodbo, ki lahko navdihne, prebudi radovednost ali pričara lep spomin.

Ker so najlepša darila pogosto tista, ki jih doživimo, so v MGML pripravili še posebno presenečenje. Vsaki Pošiljki kulture bodo priložili darilno vstopnico za dve osebi, s katero lahko obdarovancema podarite tudi obisk ene izmed lokacij MGML. Želeno lokacijo preprosto izberete ob oddaji naročila. Tako se darilo ne konča z odvijanjem paketa, temveč se nadaljuje z raziskovanjem zgodb, umetniških del in zanimivosti ljubljanskih muzejev in galerij.

Sestavite svojo Pošiljko kulture in prejmite 15 % popusta

Priprava Pošiljke kulture je preprosta. Obiščite spletno trgovino MGML, izberite izdelke, s katerimi želite razveseliti svoje najbližje, in ob zaključku naročila vpišite promocijsko kodo POSILJKAKULTURE15, s katero si lahko do 22. decembra 2026 zagotovite 15 % popusta (popust ne velja za publikacije, izdane v zadnjih šestih mesecih).

V MGML bodo izbrane izdelke skrbno zapakirali v praznično pošiljko, ki ji lahko dodate tudi osebno voščilo. Darilo lahko prevzamete v Mestnem muzeju Ljubljana na Gosposki ulici 15 ali pa ga naročite na svoj naslov oziroma na naslov obdarovanca.