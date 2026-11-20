Praznični čas prinaša tudi vsakoletno vprašanje, kaj podariti svojim najdražjim. Če želite letos izbrati nekaj bolj osebnega, izvirnega in trajnega, vas odgovor morda čaka v spletni trgovini MGML na shop.mgml.si. Tam lahko sestavite svojo Pošiljko kulture, praznični paket, napolnjen z izdelki, ki pripovedujejo zgodbe, spodbujajo ustvarjalnost ter prinašajo delček kulturne dediščine in umetnosti naravnost pod božično drevesce.
Od muzejskih zakladov do sodobne umetnosti
Kaj podariti ljubitelju zgodovine? S čim razveseliti nekoga, ki obožuje umetnost, arhitekturo ali izvirno oblikovanje? V spletni trgovini MGML lahko izbirate med izdelki iz trgovin Mestnega muzeja Ljubljana, Plečnikove hiše, Cukrarne, Mestne galerije Ljubljana, Galerije Jakopič, Galerije Vžigalica in Vile Zlatica. Na voljo so muzejski spominki, umetniški katalogi, publikacije ter izvirni izdelki iz lastne produkcije MGML in slovenskih ter tujih ustvarjalcev. Vsak izmed njih v sebi skriva zgodbo, ki lahko navdihne, prebudi radovednost ali pričara lep spomin.
Darilu dodajte še kulturno doživetje
Ker so najlepša darila pogosto tista, ki jih doživimo, so v MGML pripravili še posebno presenečenje. Vsaki Pošiljki kulture bodo priložili darilno vstopnico za dve osebi, s katero lahko obdarovancema podarite tudi obisk ene izmed lokacij MGML. Želeno lokacijo preprosto izberete ob oddaji naročila. Tako se darilo ne konča z odvijanjem paketa, temveč se nadaljuje z raziskovanjem zgodb, umetniških del in zanimivosti ljubljanskih muzejev in galerij.
Naj bodo letošnji prazniki polni zgodb!
Najlepša darila niso nujno največja ali najdražja. Včasih je dovolj skrbno izbrana drobna pozornost, ki ima za obdarovanca poseben pomen. Zato letos podarite nekaj, kar ima zgodbo. Sestavite svojo Pošiljko kulture in pod božično drevesce položite košček umetnosti, zgodovine in ustvarjalnosti!
Več informacij: info@mgml.si
Naročnik oglasne vsebine je MGML.