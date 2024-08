Iščete vzdržljiv računalnik?

Velja tako za prenosnike kot namizne računalnike, le da je pri prenosnikih še bolj potrebno paziti, kaj kupimo, ker običajno lahko nadgradimo le disk in RAM. Kakšna je zadostna zmogljivost? Če upoštevamo igranje pri ločljivosti 1080p, kar je še vedno najbolj priljubljena ločljivost, potrebujemo procesor zadnjih dveh generacij, osredotočamo se na i5/Ryzen 5 ali višje. Tudi pri grafični kartici zadoščata zadnji dve generaciji. Če igramo pri 1080p, ne bomo potrebovali 12 GB ali več VRAM-a. Zadoščajo kartice RTX 3050/4050, 3060/4060, RX 6500/6600/7600. Če najdete XT različico za dober denar, še toliko bolje. 16 GB RAM-a je osnova za igranje iger, nič pa ni narobe, če boste za bodoče potrebe razmišljali tudi o 32 GB. Za kapaciteto diska bi nekoč rekli, da je 512 GB čisto dovolj, vendar današnje igre potrebujejo tudi 100 in več gigabajtov prostora, zato ga hitro zapolnimo. V rangu 1000 € in manj bolj poredko najdemo diske z večjimi kapacitetami, zato ga boste morali morda nadgraditi sami ali pa si bo potrebno omisliti zunanji disk. Če pogosto potujete ali uporabljate več računalnikov, med katerimi si izmenjujete datoteke, si lahko kupite USB ohišje, vanj vstavite NVMe disk in boste imeli veliko hitrejši disk od običajnega zunanjega. Pri prodajalcu Big Bang smo seznam prenosnikov skrčili na tri, ki so dovolj dobri za večletno igranje in obenem niso presežek za denarnico.

MSI Cyborg 15 – kiborg v imenu ni naključje Dva kiborga – eden za malce manj zahtevne, drugi pa za tiste, ki so za višji rang pripravljeni odšteti več. MSI Cyborg 15 A13VF je močnejši od sovrstnika. Kombinacija procesorja Intel i7-13620H in grafične kartice RTX 4060 je več kot zadostna za igranje pri FullHD ločljivosti. Ostalo vam bo še dovolj moči, če se boste želeli poigravati s tehnologijo sledenja žarkom (angl. ray tracing), na primer v igri Cyberpunk 2077, kjer res pride do izraza. Ker se pri uporabi sledenja žarkom vedno zgodi padec v številu sličic na sekundo, si lahko pomagate še s tehnologijo DLSS, ki jo je Nvidia v zadnjih letih izpopolnila. Intel i7-13620H ima 10 jeder, 16 niti, 24 MB predpomnilnika in možnost navijanja do 4,9 GHz. RTX 4060 tudi ni od muh: 2560 CUDA jeder, 6 GB VRAM-a (GDDR6) in zmogljivost za naloge strojnega učenja ter umetne inteligence 194 TOPS, kar je lahko pomembno, če imate željo po uporabi jezikovnih modelov z lokalnimi viri.

Drugi kiborg (MSI Cyborg 15 A13VE) se zanaša na dvojico Intel i5-13420H in RTX 4050, ki je kakšno stopničko nižje na lestvici zmogljivosti od zmogljivejšega brata. Če je to prenosnik bolj v vašem proračunskem rangu, ste lahko pomirjeni, saj gre vseeno za zelo dober prenosnik, ki bo prav tako zadoščal za igranje iger naslednjih nekaj let.