Iščete zanesljiv čistilni servis? Tako boste lažje našli pravega!

Najem čistilnega servisa je zato lahko priročna rešitev za vse, ki jim primanjkuje časa ali pa se morajo lotiti zahtevnejšega čiščenja, za katero doma nimajo ustreznih pripomočkov.
Toda kako vedeti, komu zaupati svoj dom ali poslovni prostor? Ponudbe se razlikujejo po cenah, obsegu storitev in načinu dela, zato najcenejši čistilni servis ni nujno tudi najbolj optimalna izbira. Preden se odločite, je dobro vedeti, kaj sploh potrebujete, koliko boste za storitev približno odšteli in na katere podrobnosti morate biti pozorni.
Redno, generalno ali globinsko čiščenje - kaj pravzaprav potrebujete?
Pri iskanju ponudnikov čistilnih storitev se boste hitro srečali z različnimi izrazi, ki se na prvi pogled zdijo precej podobni. V resnici pa je med običajnim vzdrževanjem stanovanja in temeljitim čiščenjem vseh površin precejšnja razlika, kar se pozna tudi pri ceni.
Redno čiščenje je namenjeno sprotnemu vzdrževanju čistoče. Običajno vključuje sesanje, pomivanje tal, brisanje prahu in čiščenje kuhinje ter kopalnice. Naročite ga lahko enkrat tedensko, na štirinajst dni ali po potrebi.
Generalno čiščenje je precej temeljitejše, saj se poleg običajnih opravil posveti tudi površinam, ki jih pri vsakodnevnem pospravljanju pogosto izpustimo. Sem lahko spadajo vrata, težje dostopni koti, svetila, okna in notranjost omar, vendar vsa ta opravila niso samodejno vključena v vsako ponudbo, zato jih je dobro predhodno uskladiti z izvajalcem.
Globinsko čiščenje je namenjeno predvsem preprogam, sedežnim garnituram, vzmetnicam in drugim tekstilnim površinam, kjer samo sesanje običajno ne odstrani vse nakopičene umazanije.
Posebna kategorija je tudi čiščenje po gradnji ali prenovi. Fini gradbeni prah se lahko zadržuje na policah, okvirjih, robovih in drugih manj opaznih mestih, zato čiščenje po zaključku gradbenih del praviloma zahteva več dela kot običajno pospravljanje.
Koliko stane čistilni servis v Sloveniji?
Cena je pogosto prvi podatek, ki ga ljudje preverijo, ko razmišljajo o najemu čistilnega servisa. Za redno čiščenje stanovanja lahko računate na ceno okoli 15-25 € na uro, pri zahtevnejših storitvah pa se cena pogosto določa glede na kvadraturo in obseg dela.
Za lažjo predstavo smo zbrali okvirne cene pogostejših storitev:
|Vrsta čiščenja
|Okvirna cena
|Redno čiščenje stanovanja ali hiše
|15-25 €/uro
|Generalno čiščenje stanovanja
|2,50-6 €/m2
|Čiščenje poslovnih prostorov
|1,50-3,50 €/m2
|Čiščenje po gradnji ali prenovi
|3-8 €/m2
|Čiščenje oken v običajno dostopni višini
|15-25 €/uro
|Globinsko čiščenje sedežne garniture
|40-100 €/kos
|Globinsko čiščenje preprog
|5-10 €/m2
Koliko to pomeni v praksi? Če za običajno čiščenje stanovanja potrebujete tri ure, boste pri urni postavki 20 € odšteli približno 60 € za obisk. Generalno čiščenje istega stanovanja je lahko občutno dražje, saj vključuje več opravil in pogosto zahteva tudi posebno opremo.
Pri primerjavi cen upoštevajte, da urna postavka in cena na kvadratni meter pogosto veljata za različni vrsti čiščenja, zato ponudb ni smiselno primerjati samo na podlagi zneska. Preveriti morate tudi obseg dela, morebitno minimalno vrednost naročila ter to, ali so čistila, oprema in prihod na lokacijo že vključeni.
Če primerjate čistilne servise, zato ponudnike povprašajte po skupnem predvidenem strošku za opravila, ki jih dejansko potrebujete.
Je bolje naročiti enkratno čiščenje ali redno sodelovanje?
To je odvisno predvsem od vašega življenjskega sloga, velikosti prostorov in tega, koliko čiščenja ste pripravljeni opraviti sami.
Enkratno čiščenje je praktično pred praznovanjem, po selitvi, ob zaključku prenove ali kadar želite stanovanje temeljito urediti. Redno sodelovanje s čistilnim servisom pa je lahko dobra rešitev za zaposlene posameznike, družine ali podjetja, kjer je treba čistočo vzdrževati iz tedna v teden.
Pri rednem čiščenju je prednost tudi ta, da se izvajalec sčasoma seznani s prostorom in vašimi pričakovanji. Če je čiščenje dovolj pogosto, se običajno tudi ne nabere toliko trdovratne umazanije, zato je posamezen obisk lahko krajši.
Če še niste prepričani, kaj bi vam najbolj ustrezalo, lahko začnete z enkratnim čiščenjem in šele nato razmislite o rednih obiskih. Tako boste lažje ocenili kakovost opravljenega dela, komunikacijo in dejansko razmerje med ceno ter storitvijo.
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