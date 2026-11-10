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Iščete zanesljiv čistilni servis? Tako boste lažje našli pravega!

Ljubljana, 10. 11. 2026 00.15 pred 8 urami 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Čisto stanovanje je prijetno, a po napornem delovnem tednu si marsikdo težko predstavlja, da bo še celo soboto preživel s sesalnikom in krpo v rokah. Še večji zalogaj je temeljito čiščenje po prenovi, pred selitvijo ali v večjih poslovnih prostorih, kjer je za vzdrževanje čistoče potrebnega precej več časa in opreme.

Najem čistilnega servisa je zato lahko priročna rešitev za vse, ki jim primanjkuje časa ali pa se morajo lotiti zahtevnejšega čiščenja, za katero doma nimajo ustreznih pripomočkov.

Toda kako vedeti, komu zaupati svoj dom ali poslovni prostor? Ponudbe se razlikujejo po cenah, obsegu storitev in načinu dela, zato najcenejši čistilni servis ni nujno tudi najbolj optimalna izbira. Preden se odločite, je dobro vedeti, kaj sploh potrebujete, koliko boste za storitev približno odšteli in na katere podrobnosti morate biti pozorni.

Redno, generalno ali globinsko čiščenje - kaj pravzaprav potrebujete?

Pri iskanju ponudnikov čistilnih storitev se boste hitro srečali z različnimi izrazi, ki se na prvi pogled zdijo precej podobni. V resnici pa je med običajnim vzdrževanjem stanovanja in temeljitim čiščenjem vseh površin precejšnja razlika, kar se pozna tudi pri ceni.

Redno čiščenje je namenjeno sprotnemu vzdrževanju čistoče. Običajno vključuje sesanje, pomivanje tal, brisanje prahu in čiščenje kuhinje ter kopalnice. Naročite ga lahko enkrat tedensko, na štirinajst dni ali po potrebi.

iscete zanesljiv cistilni servis tako boste lazje nasli pravega 1

Generalno čiščenje je precej temeljitejše, saj se poleg običajnih opravil posveti tudi površinam, ki jih pri vsakodnevnem pospravljanju pogosto izpustimo. Sem lahko spadajo vrata, težje dostopni koti, svetila, okna in notranjost omar, vendar vsa ta opravila niso samodejno vključena v vsako ponudbo, zato jih je dobro predhodno uskladiti z izvajalcem.

Globinsko čiščenje je namenjeno predvsem preprogam, sedežnim garnituram, vzmetnicam in drugim tekstilnim površinam, kjer samo sesanje običajno ne odstrani vse nakopičene umazanije.

Posebna kategorija je tudi čiščenje po gradnji ali prenovi. Fini gradbeni prah se lahko zadržuje na policah, okvirjih, robovih in drugih manj opaznih mestih, zato čiščenje po zaključku gradbenih del praviloma zahteva več dela kot običajno pospravljanje.

Koliko stane čistilni servis v Sloveniji?

Cena je pogosto prvi podatek, ki ga ljudje preverijo, ko razmišljajo o najemu čistilnega servisa. Za redno čiščenje stanovanja lahko računate na ceno okoli 15-25 € na uro, pri zahtevnejših storitvah pa se cena pogosto določa glede na kvadraturo in obseg dela.

Za lažjo predstavo smo zbrali okvirne cene pogostejših storitev:

Vrsta čiščenjaOkvirna cena
Redno čiščenje stanovanja ali hiše15-25 €/uro
Generalno čiščenje stanovanja2,50-6 €/m2
Čiščenje poslovnih prostorov1,50-3,50 €/m2
Čiščenje po gradnji ali prenovi3-8 €/m2
Čiščenje oken v običajno dostopni višini15-25 €/uro
Globinsko čiščenje sedežne garniture40-100 €/kos
Globinsko čiščenje preprog5-10 €/m2

Koliko to pomeni v praksi? Če za običajno čiščenje stanovanja potrebujete tri ure, boste pri urni postavki 20 € odšteli približno 60 € za obisk. Generalno čiščenje istega stanovanja je lahko občutno dražje, saj vključuje več opravil in pogosto zahteva tudi posebno opremo.

Pri primerjavi cen upoštevajte, da urna postavka in cena na kvadratni meter pogosto veljata za različni vrsti čiščenja, zato ponudb ni smiselno primerjati samo na podlagi zneska. Preveriti morate tudi obseg dela, morebitno minimalno vrednost naročila ter to, ali so čistila, oprema in prihod na lokacijo že vključeni.

Če primerjate čistilne servise, zato ponudnike povprašajte po skupnem predvidenem strošku za opravila, ki jih dejansko potrebujete.

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Kaj mora vključevati ponudba dobrega čistilnega servisa?

Predstavljajte si, da ste naročili generalno čiščenje, po opravljenem delu pa ugotovite, da notranjost pečice, okna in kuhinjske omarice niso bili očiščeni. Ponudnik vam pojasni, da so to dodatne storitve, vi pa ste bili prepričani, da so vključene v dogovorjeno ceno.

Takšnim nesporazumom se lahko precej preprosto izognete, če se o obsegu dela jasno dogovorite vnaprej. Dober čistilni servis vam bo znal pojasniti, kaj vključuje posamezna storitev, koliko časa bo predvidoma trajala in kaj se obračuna posebej.

Pred potrditvijo ponudbe preverite:

-       Obseg čiščenja: katere prostore in površine bodo očistili ter katerih opravil ponudba ne vključuje?

-       Čistila in oprema: ali izvajalec prinese svoje pripomočke ali jih morate zagotoviti sami?

-       Predvideno trajanje: koliko ljudi bo čistilo in koliko časa bo delo trajalo?

-       Dodatne stroške: ali se prihod oziroma zahtevnejša opravila zaračunajo posebej?

-       Morebitne reklamacije: kako ponudnik ravna, če dogovorjeno delo ni ustrezno opravljeno?

Pri občutljivih površinah, kot so naravni kamen, parket ali določene vrste pohištva, je pomembno tudi, da izvajalca opozorite na posebnosti materialov. Napačno čistilo ali neustrezen postopek lahko namreč povzroči škodo, ki je precej dražja od samega čiščenja.

Kako prepoznati zanesljiv čistilni servis?

Na spletu je marsikatera ponudba videti odlična, vendar boste šele iz pogovora z izvajalcem lažje presodili, ali res razume, kaj potrebujete. Dober znak je, če vas povpraša o velikosti prostorov, stopnji umazanije, vrsti površin in posebnih željah, namesto da bi vam brez dodatnih informacij obljubil popoln rezultat.

Pri večjih ali zahtevnejših čiščenjih je lahko smiseln tudi predhodni ogled oziroma ocena na podlagi fotografij. Tako je manj možnosti, da bi se dejanski obseg dela bistveno razlikoval od prvotnega dogovora.

Pomembno je še, kako ponudnik ravna ob nepredvidenih okoliščinah. Če na primer med čiščenjem ugotovi, da bo zaradi trdovratne umazanije potreboval dodatni dve uri, vas mora o tem pravočasno obvestiti in se z vami dogovoriti o morebitnih dodatnih stroških, namesto da vas z višjim računom preseneti šele ob koncu.

Pri iskanju zanesljivega ponudnika za čiščenje so koristne tudi izkušnje drugih naročnikov. Vendar posamezna ocena še ne pove vsega, zato preverite, ali se pohvale oziroma pripombe nanašajo na storitev, ki jo nameravate naročiti.

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Je bolje naročiti enkratno čiščenje ali redno sodelovanje?

To je odvisno predvsem od vašega življenjskega sloga, velikosti prostorov in tega, koliko čiščenja ste pripravljeni opraviti sami.

Enkratno čiščenje je praktično pred praznovanjem, po selitvi, ob zaključku prenove ali kadar želite stanovanje temeljito urediti. Redno sodelovanje s čistilnim servisom pa je lahko dobra rešitev za zaposlene posameznike, družine ali podjetja, kjer je treba čistočo vzdrževati iz tedna v teden.

Pri rednem čiščenju je prednost tudi ta, da se izvajalec sčasoma seznani s prostorom in vašimi pričakovanji. Če je čiščenje dovolj pogosto, se običajno tudi ne nabere toliko trdovratne umazanije, zato je posamezen obisk lahko krajši.

Če še niste prepričani, kaj bi vam najbolj ustrezalo, lahko začnete z enkratnim čiščenjem in šele nato razmislite o rednih obiskih. Tako boste lažje ocenili kakovost opravljenega dela, komunikacijo in dejansko razmerje med ceno ter storitvijo.

Kje najti dober čistilni servis v svoji bližini?

Pri izbiri čistilnega servisa je pomembna tudi lokacija. Ponudnik iz vaše okolice bo morda lažje uskladil termine, zlasti če potrebujete redno čiščenje ali razmeroma hitro izvedbo. Vseeno pa se ne omejite samo na iskanje najbližjega izvajalca, saj nekateri čistilni servisi pokrivajo širše območje in lahko predstavljajo bolj zanesljivo izbiro.

Pri iskanju zanesljivega čistilnega servisa si lahko pomagate s portalom 1818.si, kjer na enem mestu najdete ponudnike čistilnih in drugih povezanih storitev iz vse Slovenije. V kategoriji Čiščenje, komunala in okolje lahko raziščete ponudbo različnih izvajalcev in preverite, katere storitve opravljajo ter na katerih območjih so na voljo.

Za hitrejšo in natančnejšo ponudbo že ob prvem povpraševanju navedite:

-       velikost in lokacijo stanovanja, hiše ali poslovnega prostora,

-       vrsto čiščenja in morebitna dodatna opravila,

-       želeni termin oziroma pogostost obiskov,

-       posebnosti, kot so občutljive površine ali težje dostopni prostori.

Bolj natančno ko opišete pričakovanja, lažje boste primerjali ponudbe, saj boste vedeli, ali različni izvajalci dejansko ponujajo enak obseg dela.

Dober čistilni servis pomeni tudi eno skrb manj

Namen najema čistilnega servisa ni samo v tem, da nekdo namesto vas pobriše prah in pomije tla. Dobra storitev vam prihrani čas, razbremeni vsakdan in poskrbi, da se v očiščen prostor vrnete brez občutka, da vas čaka še pol dela.

Zato si pred izbiro vzemite nekaj časa, preverite ponudnike čistilnih storitev in se jasno dogovorite o svojih pričakovanjih. Dober čistilni servis je navsezadnje tisti, pri katerem vam ni treba preverjati vsake podrobnosti ali popravljati za izvajalcem, ampak lahko zaupate, da bo delo opravljeno tako, kot ste se dogovorili.

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