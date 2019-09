Otrok vojak: 'Dvignil sem puško in povlekel sprožilec. Ubil sem človeka'

Ishmael Beah je bil rojen leta 1980 v Sierra Leone. Do 11. leta je imel relativno mirno in veselo otroštvo, zaljubil se je tudi v rap in ragge glasbo. Leta 1991 so se v njegovi državi začele politične težave, zaradi katerih se je začela državljanska vojna. V kaosu, napadu na njegovo vas, je moral zbežati. Tedaj je zadnjič videl ožjo družino, sam pa nato postal otroški vojak. Takrat ubijalec, danes pa predstavnik skupine otrok, ki so žrtve nasilja in katerim je uničena pravica do odraščanja ter očrnjena prihodnost.

Pozor. Nekateri stavki so iz njegove knjige, Daleč stran: Spomini malega vojaka in so zelo nazorni.

Nekaj mesecev je Ishmael Beah s skupino prijateljev potoval na relativno varni jug države, dokler jih lakota in nevarnost niso prisilile, da so poiskali zavetje v vojaški postojanki. Tam so jih rekrutirali za vojake in to je bil dan, ko se je njegovo otroštvo za vedno spremenilo, postal je ubijalec, ki si je na koncu le oprostil za vso gorje, ki ga je storil. Ishmael Beah je bil in še vedno je žrtev. S svojimi dejanji bo živel do konca svojih dni, svojo trpko izkušnjo pa zdaj izkorišča za to, da svet opozarja na posledice, ki jih grozote vojn puščajo na otrocih.

"Podal mi je AK-47. Obstal sem za sekundo, a mi je puško pritisnil ob prsi. S tresočimi rokami sem jo vzel in stekel nazaj v vrsto. Puške enkrat nisem pogledal. "

Otroški vojaki so v večini teh držav posledica državljanskih vojn in drugih norosti, ki onemogočajo normalno delovanje države. Ob tem je pomembno tudi to, da je demografska slika držav takšna, da je večina prebivalstva zelo mladega, mlajšega od 18 let. Ko se začne vojna, in v vsaki vojni se začenja ubijanje, uporniške skupine ali vojska postopoma izgubljajo vojake, a potrebujejo ljudi, da se borijo na njihovi strani. In zaradi tega potem pozornost preusmerijo na otroke. Zakaj za vojake jemljejo otroke? Zakaj ne odrasle? Gre tudi za zelo namerno in premišljeno potezo poveljnikov, da bi tako lahko še bolj destabilizirali lokalno skupnost in državo. Če vzamete mlade ljudi, jih odvzamete njihovi skupnosti in jih prisilite, da izvajajo nasilna dejanja v njihovih skupnostih. Če želite v te skupnosti uvesti strah in grozo, potem je to najboljši način. Drugo pomembno dejstvo je tudi to, da je za urjenje otroka potrebno uporabiti manj resursov, kot za odraslo osebo. Veliko lažje oblikuješ tudi njihovo osebnost, da ta čim bolje služi tvojim potrebam. Otroke je tudi lažje prepričati, da počnejo zadeve, ki jih odrasle osebe mogoče ne bi naredile, saj se njihova osebnost še vedno razvija.

So tudi pogrešljivi, če jih ubijejo, saj boste v naslednji vasi našli nove otroške vojake, in cikel se tako ne konča. So tudi zelo učinkoviti vojaki, ker se v enem trenutku popolnoma ločijo od realnosti in začnejo verjeti, da je življenje vojaka njihova normalnost. Sprejmejo nasilje, to postane del njih, brez tega praktično ne znajo živeti, težko je razumeti, kako močno otrok dejansko ponotranji to realnost. Ravno zaradi teh lastnosti gre za zelo namerna dejanja že omenjenih poveljnikov, katera izrabljajo za najbolj krute misije, ko je potrebno v vaseh narediti kaos, množične pokole. Psihološki učinek, ko smrt po vasi povzročajo desetletniki, pa je še toliko večji.

"Dvignil sem puško in povlekel sprožilec. Ubil sem človeka. Nenadoma, kot da bi nekdo streljal iz moje glave, so na plan prišli vsi masakri, ki sem jih videl. Vsakič, ko sem menjal nabojnik, sem videl mrtva prijatelja."

Pa te vasi, v kaosu, ki ga povzroča vojna, napadajo naključno? Zelo pogosto poveljniki in uporniške skupine napadejo vasi ravno zato, ker vedo, da je v njih več otrok. Pri napadu na vasi in mesta ubijejo večinoma odrasle moške in zajamejo otroke ter ženske, saj ti za njih predstavljajo delovno silo, ki jim bo pomagala pri njihovem poslanstvu. Mlade ženske prisilijo v poroko, ene postanejo odgovorne za pripravo hrane in druge zadeve, ki jim lajšajo življenja. Pogosto iščejo vasi in mesta, kjer je ogromno mladih ljudi, ravno zaradi delovne sile, sploh če imajo pod nadzorom kakšne rudnike in potrebujejo za delo več rok. Z rudarjenjem dragocenih mineralov podpirajo svojo vojsko in delovanje, brez tega bi številne enote nehale obstajati, zato pri napadih na vasi pustijo žive mlade in močne, da lahko delajo za njih.

"Jezno sem usmerjal puško v močvirje in ubil še več ljudi. Zadel sem vse, kar se je premikalo, dokler nismo dobili ukaza, da se moramo umakniti."

Da bi kogarkoli lahko "prepričali" v to, da se bori in ubija, morate narediti več stvari. Prvo, odsekati in ločiti jih morate od tega, kar poznajo in jim je domače. Pogosto jih tudi prisilijo, da sodelujejo pri uničevanju lastne vasi. Ko vidijo to uničenje, se lažje ločijo od realnosti. Drugo, kar potrebujete, je nekakšna ideologija, ponavadi napačna. Ta sloni na temu, da za to, kar se jim dogaja, krivijo druge. Ker so vse izgubili in se nimajo kam vrniti, lahko s pomočjo te jeze prepričajo otroke v marsikaj. Govorijo vam, da lahko maščujete smrt svoje družine in svojih prijateljev in to jim postane bistven del življenja.

Otroci s tem ne morejo živeti in tega procesirati, zato jim dajejo mamila, da lahko sploh funkcionirajo. Ko postanejo odvisni od mamil, to postane še dodaten razlog za bojevanje in ubijanje. Vse, kar sem vam povedal, je zelo zapleten, a premišljen proces, kako iz otroka narediti morilca. Ko pridejo predstavniki Unicefa in otroke vzamejo z bojišča, morajo vso to njihovo prepričanje razgraditi in jih spraviti nazaj v normalno življenje. Tudi skupnost in družba morata zmanjšati strah in pustiti času, da zaceli rane, ki so nastale, ter otroka ponovno sprejeti v svoje vrste.

"Ni me bilo strah trupel. Preziral sem jih, brcal sem jih, da sem jih obračal ... Tisti teden sem šel še dvakrat na teren in nisem imel več težav s streljanjem na ljudi."

Vi ste imeli srečo, ker vas je stric sprejel ... Moj stric je bil v Freetownu, glavnemu mestu Sierra Leone, kjer je bilo relativno mirno. A to je bila sreča v nesreči, če se smem tako izraziti, saj smo bili zelo močno stigmatizirani. Številni se sprašujejo, od kod si in kaj si naredil, pa tudi, če se ti bo uspelo rehabilitirati ali pa boš do konca življenja to razumel le skozi nasilje. Zakaj ti poveljniki dajo otroke Unicefu? Ne dajo jih vedno. Ko sem pisal knjigo, sem pisal s pogledom mlajšega sebe, ki ni vedel, kaj se dogaja, in zakaj so ljudje prišli, da bi me radi spravili stran. Nisem razumel tega sistema, ki ga ima vzpostavljenega Unicef, in sicer, da lahko otroke rehabilitirajo. Zdaj ko sem del organizacije, bolje razumem, kaj so naredili, in vem, da tisti, ki so me vzeli takrat, niso bili prvič tam. Unicef v državi naredi akcijski načrt o vsaki oboroženi skupini, ki kaže želje po spremembah. Predvsem gre za poveljnike, ki imajo politične ambicije, in bi radi poslali del vlade. Unicef jim nato pove, da če želijo postati politiki, morajo spoštovati človekove pravice, saj jih drugače ne bo nihče upošteval. S pomočjo teh načrtov nato identificirajo otroke v teh skupinah, nekatere intervjujajo in se pogosto vračajo, da se spoprijateljijo s poveljniki. Ti nato postopoma otroke vračajo, ampak ne zaradi tega, ker so dobri ljudje, temveč zaradi njihovih političnih ambicij.

Ko otroci pridejo v rehabilitacijske centre, ko jih vzamemo poveljnikom, so zelo uspešni. Proces sam deluje, je preverjen. Številni gredo naprej na fakultete in zgradijo kariere. Najbolj pa jih ovira dejstvo, da ni denarja, da bi lahko te centre imeli odprte, zato se mi tudi trudimo s temi govori in predstavitvami. Sam sem imel srečo, da so takrat imeli dovolj denarja in so me uspešno rehabilitirali.

"Tudi ko mi je končno uspelo zaspati, sem bil buden čez eno uro. Sanjal sem o človeku brez obraza, ki me je zvezal in mi je začel rezati vrat z nazobčanim delom bajoneta. Čutil sem bolečino, ki mi jo je nož povzročal. Zbudil sem se prepoten in v prazno sem udarjal po zraku."

Kje najdete moč, energijo, da se znova in znova pogovarjate o tistem času? Moč za vse te intervjuje najdem v tem, ker vem, da se med najinim pogovorom to dogaja enemu drugemu otroku. Vem tudi, kako pozabljivi smo ljudje, ko nas neprestano ne opozarjajo na nepravilnosti in krivice po svetu. Pogosto gre za zelo pomembne stvari v našem življenju in sam sem bil enkrat v takšnem položaju. Ljudje so pozabili na dogodke, ki so se zgodili v mojem življenju, jaz pa ne bom in od tod črpam energijo za vse to. Kot Unicefov ambasador pogosto tudi obiskujem ta območja, vidim bolne otroke, ki so v podobnih situacijah. Ravno zato je moje neprestano obujanje spominov mala cena za to, da lahko pripomorem k temu, da se to več ne dogaja in da opominjam ljudi, da ne smejo pozabiti.