'Iskala sem strah, da bi izpodrinil žalost'

V rubriki Vaš svet v današnji oddaji Svet na Kanalu A boste spoznali dekle, ki si je sámo uresničilo otroške sanje. V trinajstih letih je Andreja Počkaj obiskala 55 držav in od blizu spoznala svet, ki ga je nekoč gledala v dokumentarnih filmih. Danes razmišlja, da se je njena pot v svet začela po osnovni šoli, ko je vaška deklica odpotovala v dijaški dom v Ljubljano: "Mislim, da je bil to temelj, zaradi katerega mi je še zdaj vse v življenju tako lahko delati sama." A še veliko letnih časov se je zamenjalo, preden se je odločila za čisto pravo potovanje. Šele po končanem študiju se je na spletni strani, kjer so mladi takrat iskali popotniške prijatelje, povezala z dekletom, s katerim sta se pred potovanjem srečali le enkrat in dogovorili sta se, kam gresta. Izbrali sta Sicilijo in Sardinijo, tam spoznali par iz Švice, v katerem je bil moški po rodu Maročan, in prejeli sta vabilo v Maroko. Vse drugo je zgodovina.

"Pri meni je treba paziti, kam se me povabi, jaz bom zagotovo prišla," se pošali popotnica in doda, da se je takrat zgodila popotniška čarovnija: "Nisva bili običajni turistki, peljali so naju med domačine, nama dovolili postati del njihovega sveta, ves čas sem imela občutek, kot da sem v dokumentarcu." Vedela je, da želi odkrivati svet, a izčrpavalo jo je nenehno iskanje, kdo bi šel z njo: "Nihče ni bil pripravljen potovati tolikokrat, vložiti v potovanja toliko časa in denarja. Ljudje so imeli službe, si začeli ustvarjati družine in potem sem poskusila sama." Prvič je šla sama na izlet v Sarajevo, za prvo čisto pravo potovanje pa je izbrala Kopenhagen. Ko jo je sestra peljala na letališče v Zagreb, si je zaradi strahu in občutka tesnobe skoraj premislila. A si ni in rodila se je nova strast – strast do solopotovanj.

Že od nekdaj potuje varčno, a le na račun luksuza, ne doživetij. Skozi leta potovanj si je nabrala dovolj izkušenj, da zna poiskati poceni letalske vozovnice, znajde se pri izbiri prenočišč. Do nedavnega je imela redno službo s povsem običajno količino letnega dopusta, zato se je naučila dobro načrtovati, da je svoje popotniške želje vkomponirala v proste dni. "Jaz sem iz družine delavskih staršev, kjer nismo imeli na pretek denarja. Mama nikoli v življenju ni bila na letalu, oče tudi ne. Oče je žal že pokojen, tako da nikoli ne bo šel ..." pripoveduje, dokler se ji ne zlomi glas in zasolzijo oči. Prav nenadna izguba očeta novembra lani je v njeno življenje prinesla globoko, vseobsegajoče zavedanje – tako krhki smo in minljivi, zato moramo živeti tukaj in zdaj. V službi je dala odpoved, odprla svoje podjetje, v katerem se ukvarja z digitalnim marketingom, in odpotovala v Afriko. In to ne kamorkoli – želela je v kraje, ki sta jih, ko je bila majhna deklica, z očetom gledala v dokumentarnih filmih, zato je izbrala Ruando in Ugando.