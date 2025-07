Iskali so ga z evropsko tiralico, našli v avtodomu na poti na Hrvaško

Moškega so prijeli v avtodomu z nemškimi registrskimi oznakami na poti proti Hrvaški. "Policisti so vozilo ustavili, opravili identifikacijski postopek in iskano osebo na podlagi primerjave fotografij tudi prijeli," so sporočili iz Generalne policijske uprave. Njihove enote so v akciji sodelovale z več tujimi varnostnimi organi.

Državljan Bosne in Hercegovine je sicer uporabljal tuje osebne dokumente z različnimi podatki.