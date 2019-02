Iskali sporno poljsko meso, odkrili pa salmonelo

Mikrobiološka analiza mesnega pripravka za kebab, ki je v Slovenijo prišel iz Poljske, je pokazala prisotnost salmonele, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlino (UVHVVRS). Na podlagi rezultatov so od nosilca živilske dejavnosti (NŽD) zahtevali odpoklic in umik teh serij mesnega pripravka.

Gre za pošiljko okoli 500 kilogramov mesnega pripravka za kebab, ki je v Slovenijo prispel 19. decembra lani. Meso v pripravku sicer ne izvira iz poljske klavnice Elkopol, kjer so klali domnevno bolno govedo, meso pa prodajali kot neoporečno.