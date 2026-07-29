Izgubljenega otroka rešil glas starša iz zvočnika

Informacijo o pogrešanem otroku so gasilci PGD Dvor prejeli malo pred 17. uro in takoj odhiteli na lokacijo, kjer je poveljnik gasilske zveze vzpostavil operativni štab. Na terenu so bili tudi policisti in vodniki reševalnih psov.

Ker je bila hitra reakcija ključna, so gasilci Gasilske brigade Ljubljana območje pregledovali tudi z dronom s termovizijsko kamero. "Terenske ekipe so medtem po natančnih navodilih štaba začele sistematično prečesavanje in vzpostavljale obroč okoli območja, da bi otroku preprečile nadaljnje oddaljevanje," so potek akcije opisali pri PGD Dvor, kjer poudarjajo, da je bila tokrat ključna taktična empatija in iznajdljivost.