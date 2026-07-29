Izgubljenega otroka rešil glas starša iz zvočnika

Informacijo o pogrešanem otroku so gasilci PGD Dvor prejeli malo pred 17. uro in takoj odhiteli na lokacijo, kjer je poveljnik gasilske zveze vzpostavil operativni štab. Na terenu so bili tudi policisti in vodniki reševalnih psov.
Ker je bila hitra reakcija ključna, so gasilci Gasilske brigade Ljubljana območje pregledovali tudi z dronom s termovizijsko kamero. "Terenske ekipe so medtem po natančnih navodilih štaba začele sistematično prečesavanje in vzpostavljale obroč okoli območja, da bi otroku preprečile nadaljnje oddaljevanje," so potek akcije opisali pri PGD Dvor, kjer poudarjajo, da je bila tokrat ključna taktična empatija in iznajdljivost.
"Iz pogovora z vzgojiteljicami in starši smo izvedeli, da se bo otrok v stiski ali strahu najverjetneje odzval le na znan, varen glas svojih najbližjih. Zato smo se odločili za nevsakdanji korak: enega od staršev smo posadili v gasilski kamion in njegov pomirjujoč glas predvajali prek močnega zvočnika na vozilu, medtem ko se je tovornjak počasi premikal po obrobju območja," in iskanje je po uri in pol obrodilo sadove. "Gasilci in policisti na terenu so kmalu zaslišali odziv otroka ter natančno določili njegovo lokacijo," so zapisali gasilci PGD Dvor, ki poudarjajo, da je bil tokrat ključ do uspeha ne le tehnologija in hiter in številčen odziv vseh, temveč tudi srčnost, prilagodljivost in medsebojno sodelovanje.
Na terenu je bilo več kot sto ljudi, med njimi 86 prostovoljnih gasilcev iz PGD Zalog, Butajnova – Planina, Črni Vrh, Polhov Gradec, Horjul, Šentjošt in Dvor, pa 18 vodnikov reševalnih psov, poklicna gasilca in več pripadnikov slovenske policije, so sporočili gasilci iz Prostovoljnega gasilskega društva Dvor.