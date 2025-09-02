Svetli način
Slovenija

Iskani Karner gradi luksuzno sosesko v Ljubljani, izdal obveznice za 35 milijonov

Ljubljana , 02. 09. 2025 19.03

Nika Kunaver
74

Kako bo eden najbolj znanih slovenskih obtožencev Mihael Karner, ki ga ZDA, po več kot desetih letih od aretacije v Avstriji, še vedno iščejo, zbiral denar za luksuzno sosesko na ljubljanskem Viču? Izdal je za 35 milijonov evrov obveznic. Čez pet let bodo vlagatelji lahko izbirali med stanovanjem ali petodstotno letno obrestjo.

Pri tem mu pomaga nihče drug kot nekdanji minister za javno upravo in zdajšnji ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik, ki je prevzel zavarovanje za 3,5 milijona evrov obveznic. In kaj na to pravi župan Zoran Janković

Degradirano območje na ljubljanskem Viču, nekdanja Tovarna vijakov Ljubljana (Tovil) ob trgovskem centru Spar, pod vodstvom Mihaela Karnerja že leta čaka na gradbeno dovoljenje za stanovanjski kompleks. Zdaj imajo, nam popoldne razlaga, v rokah nepravnomočno dovoljenje. "Počnemo pripravljalna dela. Čiščenje, rušenje. Predvidevam, da v roku dveh mesecev bi ministrstvo lahko odločilo, to pomeni, da bo gradbeno dovoljenje dokončno, kar pomeni, da lahko začnemo graditi konstrukcijo," pojasnjuje Karner. 

Karner torej napoveduje, da bi soseska tu lahko stala že približno čez dve leti in pol. V njej bo 160 stanovanj različnih velikosti – od majhnih 35 kvadratnih metrov, do velikih, 200 kvadratnih metrov.  Investicijo, vredno več deset milijonov evrov, bo Karner s soinvestitorji – med njimi tudi koprskim poslovnežem Rajkom Hrvatičem – pokril z izdajo obveznic v višini 35 milijonov evrov. Rok za nakup se izteče sredi septembra.

Kot pojasnjuje Karner: "Obveznico smo ponudili tistim ljudem, ki so rezervirali stanovanje."  Iz papirjev, ki smo jih dobili, pa je razbrati, da ponuja tudi možnost petodstotnega letnega donosa. Na koncu se bo lahko ta posameznik odločil, da ne vzame stanovanja, ampak donos. Za tak sistem so se odločali, ker omogoča prejšnjo gradnjo, se pravi lahko začnemo prej graditi, pravi. 

Zasebna izdaja obveznic je uspela, prodanih je že približno polovica stanovanj, finančna konstrukcija pa je zaprta, pojasnjuje. Pri tem mu je pomagal Boštjan Koritnik. Od vira smo pridobili notarski zapis. Iz njega je razvidno, da je podjetje Boštjana Koritnika, direktorica je njegova sestra Jasna Koritnik, sklenilo sporazum o zavarovanju denarnih terjatev v višini 3,5 milijona evrov.

Kot pravi Koritnik: "Težko bi rekel, da sem finančno vstopil. Dejstvo je, da sem agent, da si mali soinvestitorji izberejo agenta, svojega zastopnika, in to je moja vloga. Jaz sem eden od njih."

Bi lahko šlo za konflikt interesov? Koritnik je kot nekdanji minister za javno upravo bdel nad upravnimi enotami, ki izdajajo gradbena dovoljenja, kot nepoklicni podžupan pa ima še vedno precej politične moči: "Jaz sem pri tem projektu že bistveno dlje, kot sem vedel, kaj politika je, oziroma preden sem v politiko vstopil. Sem moral vse zamrzniti,  ko sem bil minister za javno upravo. Takrat je bil projekt ne na ministrstvu za javno upravo ali na upravni enoti, ampak na mestni občini Ljubljana. Ko sem pa zaključil in postal podžupan Ljubljane, pa z mestno občino Ljubljana ta projekt ni imel nič več."

Karner zagotavlja: "Njegovo podžupansko mesto v bistvu ni nam nič koristilo." 

In kaj na vse skupaj pravi Koritnikov šef, ljubljanski župan Janković?  "To, kar podžupan Koritnik počne v svojem prostem času, kot nepoklicni, ki je odgovoren za šolstvo in sodelovanja univerze Ljubljane, nič ne spremljam in ne vem zakaj bi, ne vidim nič spornega." Jankoviću ne bilo sporno niti to, če bi Koritnik lobiral za projekt na ljubljanski upravni enoti.

karner koritnik stanovanja obveznice
KOMENTARJI (74)

jurist
02. 09. 2025 20.38
Če je to res: a je to sploh v skladu z zakonom o varstvu kupcev stanovanj. Ta po mojem vedenju ne omogoča zavarovanja predhodnih plačil drugače kot z garancijo banke ali zavarovalnice. Kar pa tole z neko hipoteko gotovo ni.
0 0
bohinj je zakon
02. 09. 2025 20.34
+1
Poslovnež pač. No po malem tudi goljuf.
1 0
yolli
02. 09. 2025 20.33
+4
Na koncu bo en kup opeharjenih......Še se dobijo naivni....zlo naivni....
4 0
Papež
02. 09. 2025 20.32
+6
Kako nonšalantno se vsi vpleteni neumne delajo
6 0
leviindesnikekci
02. 09. 2025 20.31
+1
Obstaja neko dejstvo. Oseba, ki pise komentarje v podporo enemu ali drugemu polu, je ali umsko zaostala, ker ji ni jasno, da sta dva pola ustvarjena za razdvajanje ljudi, da se neandertalci lahko med seboj delijo, medtem, ko sta obe krili, leva in desna, krili iste ptice in med seboj sodelujejo in se scitijo. No druga moznost za taksno osebo pa je, da pripada enemu ali drugemu polu in ima od tega korist na racun davkoplacevalskega denarja, saj nam kradejo obojni, ze dobrih 35 let. Pokradli so vsaj 50 milijard, to je res minimalno ocenjena vsota. In res cestitam vsem enocelicarjem, ki vam se vedno ne potegne, da nas oboji vlecejo za nosove.
2 1
Rožle Patriot
02. 09. 2025 20.36
Da ne boš ti tople vode odkril, veliko napisal in nič povedal .... naj ti pomagam kaj hočeš povedat in skrajšati vse to .. " Za prepir sta potrebna 2 "
0 0
Buci in Bobo
02. 09. 2025 20.41
Jaz osebno menim, da so antijanšisti pravzaprav janševi ljudje, katerih naloga je opozarjati na njega. Ne obstaja tako glupa oseba, ki bi skozi nabijala eno in isto ves čas, kljub vsem dokazom!!!
0 0
BrezPitt
02. 09. 2025 20.30
+2
Pravi domoljub. Prodajal strup amerikanom in sedaj bo lepo $ opral v Sloveniji kjer bo kapnilo kar nekaj € v državno blagajno. Večni predsednik JaJo pa ravno obratno, krade v Sloveniji potem pa ga opere preko Bosne.
5 3
leviindesnikekci
02. 09. 2025 20.29
+0
Slovenija je bila ustvarjena z jasnim namenom, to je prikrito ali odkrito ropanje in pranje davkoplacevalskega denarja. Od istanovitve so pokradli vsaj 50 milijard evrov. Jansa in Kucan sodelujeta ze od samega zacetka, ustvarli so dva pola, leve in desne, da se lahko izmenjujejo na oblasti, medtem, ko se nezavedni, zavedeni, zaslepljeni in slaboumni nevretencarji delijo na neke smeri. Deli in vladaj. Desno in levo krilo, sta krili iste ptice.
2 2
Buci in Bobo
02. 09. 2025 20.34
+0
Ajde majketi?
1 1
PomisliNaSonce
02. 09. 2025 20.29
+4
Vsa uradna mafija original sistemcev na kupu. Ključi so važni, kaj stanovanje :)
4 0
Groucho Marx
02. 09. 2025 20.28
+1
Lewaci fušajo nepridobitniško, to vemo že od vesela naprej.
2 1
periot22
02. 09. 2025 20.27
+5
Slovenija država kjer se ščiti lopove, kriminalce, lenuhe.....!!!! .
5 0
Po možganski kapi
02. 09. 2025 20.27
+1
Zdaj mora Zlatan napisati pesem v 24 urah.Nikavin Jenul pa napovedati proteste za celo Slovenijo.
3 2
Perovskia
02. 09. 2025 20.32
+1
Zmankal zračnic
1 0
Blue Dream
02. 09. 2025 20.27
+3
Men se zdi da tle vse lučke utripajo
3 0
urib1
02. 09. 2025 20.30
+3
In to temno rdeče
3 0
Rožle Patriot
02. 09. 2025 20.26
+5
Pomaga mu Boštjan Koritnik ..., ki je pri koritu .. !!! .. Upam, da vse nekoč, skupaj s Ptičem, čaka ptičja kletka !!!
6 1
FrankCostello
02. 09. 2025 20.25
+6
Zakaj ga ne izročimo američanom?
6 0
nelika123
02. 09. 2025 20.24
+4
Prijatelj Jankovica in kriminalec,ki bi ga morali izrociti Zda.Zda ga bo dobila slej ko prej.A niso ponujal celo denar za njegovo izrocitev?
5 1
St. Gallen
02. 09. 2025 20.24
+4
Kolesarji onemeli
6 2
Blue Dream
02. 09. 2025 20.22
+6
A policija je pa na dopustu?
6 0
Blue Dream
02. 09. 2025 20.23
+7
A nimamo mi neko inštitucijo z imenom NPU?
7 0
Rožle Patriot
02. 09. 2025 20.27
+3
Za lewaško mafijo ... že ves čas !!!
3 0
Blue Dream
02. 09. 2025 20.33
+4
Moram priznat da mi ni všeč da naš predsednik vlade tako prijateljuje z županom Jankovićem. Mojega glasu spomladi ne bo videl
4 0
sabro4
02. 09. 2025 20.20
+6
da imamo Goli otok bi rabili še dva, je kadra ogromno
6 0
Rdečimesečnik
02. 09. 2025 20.20
+8
Karner prijatel svobode in zokija
9 1
Rdečimesečnik
02. 09. 2025 20.19
+1
Levaki
3 2
