Iskani Karner gradi luksuzno sosesko v Ljubljani, izdal obveznice za 35 milijonov

Pri tem mu pomaga nihče drug kot nekdanji minister za javno upravo in zdajšnji ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik, ki je prevzel zavarovanje za 3,5 milijona evrov obveznic. In kaj na to pravi župan Zoran Janković?

Degradirano območje na ljubljanskem Viču, nekdanja Tovarna vijakov Ljubljana (Tovil) ob trgovskem centru Spar, pod vodstvom Mihaela Karnerja že leta čaka na gradbeno dovoljenje za stanovanjski kompleks. Zdaj imajo, nam popoldne razlaga, v rokah nepravnomočno dovoljenje. "Počnemo pripravljalna dela. Čiščenje, rušenje. Predvidevam, da v roku dveh mesecev bi ministrstvo lahko odločilo, to pomeni, da bo gradbeno dovoljenje dokončno, kar pomeni, da lahko začnemo graditi konstrukcijo," pojasnjuje Karner.

Karner torej napoveduje, da bi soseska tu lahko stala že približno čez dve leti in pol. V njej bo 160 stanovanj različnih velikosti – od majhnih 35 kvadratnih metrov, do velikih, 200 kvadratnih metrov. Investicijo, vredno več deset milijonov evrov, bo Karner s soinvestitorji – med njimi tudi koprskim poslovnežem Rajkom Hrvatičem – pokril z izdajo obveznic v višini 35 milijonov evrov. Rok za nakup se izteče sredi septembra.

Kot pojasnjuje Karner: "Obveznico smo ponudili tistim ljudem, ki so rezervirali stanovanje." Iz papirjev, ki smo jih dobili, pa je razbrati, da ponuja tudi možnost petodstotnega letnega donosa. Na koncu se bo lahko ta posameznik odločil, da ne vzame stanovanja, ampak donos. Za tak sistem so se odločali, ker omogoča prejšnjo gradnjo, se pravi lahko začnemo prej graditi, pravi.

Zasebna izdaja obveznic je uspela, prodanih je že približno polovica stanovanj, finančna konstrukcija pa je zaprta, pojasnjuje. Pri tem mu je pomagal Boštjan Koritnik. Od vira smo pridobili notarski zapis. Iz njega je razvidno, da je podjetje Boštjana Koritnika, direktorica je njegova sestra Jasna Koritnik, sklenilo sporazum o zavarovanju denarnih terjatev v višini 3,5 milijona evrov.

Kot pravi Koritnik: "Težko bi rekel, da sem finančno vstopil. Dejstvo je, da sem agent, da si mali soinvestitorji izberejo agenta, svojega zastopnika, in to je moja vloga. Jaz sem eden od njih."

Bi lahko šlo za konflikt interesov? Koritnik je kot nekdanji minister za javno upravo bdel nad upravnimi enotami, ki izdajajo gradbena dovoljenja, kot nepoklicni podžupan pa ima še vedno precej politične moči: "Jaz sem pri tem projektu že bistveno dlje, kot sem vedel, kaj politika je, oziroma preden sem v politiko vstopil. Sem moral vse zamrzniti, ko sem bil minister za javno upravo. Takrat je bil projekt ne na ministrstvu za javno upravo ali na upravni enoti, ampak na mestni občini Ljubljana. Ko sem pa zaključil in postal podžupan Ljubljane, pa z mestno občino Ljubljana ta projekt ni imel nič več."

Karner zagotavlja: "Njegovo podžupansko mesto v bistvu ni nam nič koristilo."

In kaj na vse skupaj pravi Koritnikov šef, ljubljanski župan Janković? "To, kar podžupan Koritnik počne v svojem prostem času, kot nepoklicni, ki je odgovoren za šolstvo in sodelovanja univerze Ljubljane, nič ne spremljam in ne vem zakaj bi, ne vidim nič spornega." Jankoviću ne bilo sporno niti to, če bi Koritnik lobiral za projekt na ljubljanski upravni enoti.