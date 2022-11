Iskani ubežnik ameriške DEA Mihael Karner bo predaval slovenskim organom pregona

Na seznamu sta bili sprva tudi ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan , ki sta udeležbo odpovedali že prej, razlog naj bi bila časovna stiska. Kako se je v družbi priznanih in uveljavljenih imen na področju financ in notranjih zadev znašel gradbenik in investitor?

Na seznamu predavateljev šeste konference o poslovni forenziki lahko med že omenjenimi strokovnjaki, bivšim ministrom za pravosodje in predsednikom Komisije za preprečevanje korupcije Boštjanom Klemenčičem , bivšim direktorjem slovenske in srbske davčne uprave Ivanom Simičem in nekdanjim ministrom za javno upravo Boštjanom Koritnikom , najdemo tudi višjo sodnico na Višjem sodišču v Ljubljani Aljo Kratovac , državno sekretarko na Ministrvu za finance Sašo Jazbec, v. d. generalnega direktorja Fursa Petra Gruma in nekdanjo predsednico Državne revizijske komisije Vesno Cukrov. Na seznamu je bil tudi nekdanji predsednik komisije za preprečevanja korupcije Drago Kos . Slednji je udeležbo po tem, ko je slišal, da bo na dogodku spregovoril tudi Karner, odpovedal.

Kot so nam sporočili s podjetja Lin-Tan-Lex, so Mihaela Karnerja na govorniški oder povabili na poziv udeležencev, ki naj bi v preteklih anketah izrazili željo, da se na konferencah zglasijo tudi posamezniki, ki so "morda kdaj prestopili mejo, če ne že zakonitega, pa vsaj moralno spornega". S tem naj bi pridobili bolj praktične poglede na obravnavane teme in izkušnje tistih, ki so se srečali z osvetljenimi problematikami tudi na drugi strani zakona "in ki so svoj dolg družbi seveda poplačali", odgovarja ustanoviteljica in direktorica podjetja Zlata Tavčar.

Čeprav Karner 'dolga' v Sloveniji nima, saj njegova dejanja po našem pravu niso kazniva in je bil postopek, ki je proti njem tekel leta 2015, zavrnjen, Karnerja že od leta 2012 išče ameriška DEA. V Ameriki je bil zaradi distribucije in prodaje prepovedanih drog tudi pravnomočno obsojen. Tam Mihaelu za pranje denarja grozi 20 let zapora, tri leta pogojno, in denarna kazen v višini 384 tisoč evrov. Za razpečevanje nedovoljenih snovi ga tam čaka še do še 10 let zapora, prav tako tri leta pogojno, in prav toliko denarne kazni. V preiskavo so vključeni uradi DEA na Dunaju, v Rimu, Zagrebu in Bangkoku. Karnerji so po besedah ameriške agencije vodili enega od največjih distribucijskih omrežij z anaboličnimi steroidi na svetu.

Leta 2012, ko so Karnerja z ženo prejeli avstrijski organi pregona, so te na prvo- in drugostopenjskem sodišču odobrilo njuno izročitev ZDA. A zakonca sta plačala varščino v višini 1,25 milijona evrov ter se vrnila v Slovenijo, tiralica tako obeležuje deset let obstoja. Slovenija Mihaela, njegove žene Alenke Karner in brata Matevža Karnerja zaradi nesklenjenega dogovora o izročanju slovenskih državljanov ZDA ne more izročiti.