Iskanje guvernerja Banke Slovenije: Svoboda ne bo poslala svojih predlogov

Minuli torek sta predsednica republike in vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič govorili o postopkih iskanja novega guvernerja. V uradu predsednice so nato zapisali, da je bilo "dogovorjeno, da v roku enega tedna predlagajo najmanj dve novi imeni, primerni za opravljanje te funkcije", a poslanska skupina Svoboda to zanika. "Takega dogovora ni bilo, to je bil zgolj vaš predlog," so zapisali v pismu predsednici, ki so ga poslali tudi medijem.
"Vi kandidate predlagate, mi jih potrjujemo in v poslanski skupini Svoboda smo doslej svojo nalogo jemali in izpeljali z največjo mero resnosti in odgovornosti," so zapisali. "Poslanska skupina Svoboda ne more in ne sme posegati v vaše ustavne in zakonske pristojnosti ter namesto vas iskati in predlagati kandidate," so navedli in predsednici vnovič predlagali ponovitev javnega poziva.
Kot so zatrdili v Svobodi, njihove dosedanje odločitve niso bile takšne zato, ker bi vztrajali pri kandidatki državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec - ki ima že ves čas podporo koalicije, a se je predsednica odločila, da je ne bo predlagala v potrditev DZ - temveč ker razumejo svoj del odgovornosti pri tovrstnih imenovanjih.
Ponovitev javnega poziva ocenjujejo kot najprimernejšo pot do končne rešitve. "Tako je lahko dobimo širši nabor kandidatov, kar bi olajšalo izbiro tako vam kot DZ oziroma potrebni večini v njem. Kot veste, ima poslanska skupina Svoboda le 39 glasov, kar za potrditev kandidatke oziroma kandidata ni dovolj," so še nanizali v pismu predsednici.
Medtem je predsednica v petek na koalicijo naslovila pismo, v katerem jih je pozvala h konstruktivnemu sodelovanju pri izboru kandidatov. Banka Slovenije je od 9. januarja brez guvernerja, vodi jo namestnik guvernerja Primož Dolenc.
Kot je poslanska skupina Svobode razkrila v pismu, jim je Pirc Musarjeva poslala nov predlog možne kandidatke za guvernerko, in sicer gre za bančnico Jano Benčina Henigman. Zapisali so, da bodo predlog predsednice proučili na seji poslanske skupine.
