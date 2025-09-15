Svetli način
Iskanje guvernerja Banke Slovenije: Svoboda ne bo poslala svojih predlogov

Ljubljana, 15. 09. 2025 16.09 | Posodobljeno pred 38 minutami

STA , M.S.
15

Poslanska skupina Svoboda je predsednici republike Nataši Pirc Musar sporočila, da ji ne bo posredovala imen kandidatov za guvernerja Banke Slovenije, saj da ne smejo posegati v ustavne in zakonske pristojnosti predsednice in namesto nje iskati kandidate. Zahvalili pa so se ji je za nov predlog možne kandidatke Jane Benčina Henigman, s katerim se bodo seznanili na seji poslanske skupine.

Minuli torek sta predsednica republike in vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič govorili o postopkih iskanja novega guvernerja. V uradu predsednice so nato zapisali, da je bilo "dogovorjeno, da v roku enega tedna predlagajo najmanj dve novi imeni, primerni za opravljanje te funkcije", a poslanska skupina Svoboda to zanika. "Takega dogovora ni bilo, to je bil zgolj vaš predlog," so zapisali v pismu predsednici, ki so ga poslali tudi medijem.

"Vi kandidate predlagate, mi jih potrjujemo in v poslanski skupini Svoboda smo doslej svojo nalogo jemali in izpeljali z največjo mero resnosti in odgovornosti," so zapisali. "Poslanska skupina Svoboda ne more in ne sme posegati v vaše ustavne in zakonske pristojnosti ter namesto vas iskati in predlagati kandidate," so navedli in predsednici vnovič predlagali ponovitev javnega poziva.

Predsednica še več mesecev išče primernega kandidata za položaj guvernerja, ki bi prejel dovolj glasov podpore v parlamentu.
Kot so zatrdili v Svobodi, njihove dosedanje odločitve niso bile takšne zato, ker bi vztrajali pri kandidatki državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec - ki ima že ves čas podporo koalicije, a se je predsednica odločila, da je ne bo predlagala v potrditev DZ - temveč ker razumejo svoj del odgovornosti pri tovrstnih imenovanjih.

Ponovitev javnega poziva ocenjujejo kot najprimernejšo pot do končne rešitve. "Tako je lahko dobimo širši nabor kandidatov, kar bi olajšalo izbiro tako vam kot DZ oziroma potrebni večini v njem. Kot veste, ima poslanska skupina Svoboda le 39 glasov, kar za potrditev kandidatke oziroma kandidata ni dovolj," so še nanizali v pismu predsednici.

Jana Benčina Heningman je trenutno vodja bančne podružnice BKS.
Medtem je predsednica v petek na koalicijo naslovila pismo, v katerem jih je pozvala h konstruktivnemu sodelovanju pri izboru kandidatov. Banka Slovenije je od 9. januarja brez guvernerja, vodi jo namestnik guvernerja Primož Dolenc

Kot je poslanska skupina Svobode razkrila v pismu, jim je Pirc Musarjeva poslala nov predlog možne kandidatke za guvernerko, in sicer gre za bančnico Jano Benčina Henigman. Zapisali so, da bodo predlog predsednice proučili na seji poslanske skupine.

vlahov
15. 09. 2025 17.05
guverner je nepotreben in cela centralna banka tudi.
StAnalitik
15. 09. 2025 17.04
A ima še vikendnpod Osolnikom?
Magic-G-spot
15. 09. 2025 16.59
Koliko vas placa da jo scitite? V normalni drzavi bi upokojencem ritke brisala, to je njen domet.
Sushilover
15. 09. 2025 16.58
#ici: se popolnoma strinjam; že Saša Jazbec je bila njegova izbira za guvernerko BS - jasno žena "enfant terrible" Marka Jazbeca, učenca gospodarskega Botra Mateja Narata , učenca botrske veje globoke države Kučan-Kocijančič_Jamnik in overall Grand Botra murgeljskega Milana.
Ici
15. 09. 2025 16.52
Pametni svobodnjaki. Zakaj bi se utrujali, če pa bo Milan povedal ime, ko bo čas za to. Saj je bilo pri Predsedniku RS enako. Svobodnjaki so hoteli Marto. Milan pa NPM in imamo NPM.
zvoneti
15. 09. 2025 16.51
Kakšna razlika pa bi bila, če bi guvernerja imeli že od januarja? Ali poleg visoke plače in nobel naziva ustvarjajo karkoli koristnega za ustanovo in državo?
Sushilover
15. 09. 2025 16.50
Nikoli se politične stranke ( državni zbor) ne bi smele vmešavati v izvolitev prvega vodilnega bančnika v državi. Enako, kot za ustavne vrhovne sodnike ne.
Ricola Swiss
15. 09. 2025 16.50
Se ne bi čudil, če bi guvernerja izbrali kar na kakšni partizanski proslavi, verjetno jih bo še nekaj letos.
frenk707
15. 09. 2025 16.49
Predsednica spet nekaj trmoglavi in bi se rada zmazala iz godlje, ki jo je sama zabelila,.... primer ustavnih sodnikov naj j bo v poduk, kako enostavno je priti do dveh novih ustavnih sodnikov, če predsednica upošteva, kdo ima podporo v koaliciji,.... brez te ne gre.
ho?emVšolo
15. 09. 2025 16.49
Svoboda naj se prosim ne spreneveda. Gospa Saša Jazbec je po zavrnjenem predlogu sama odstopila od kandidature. In tukaj je PIKA.
ho?emVšolo
15. 09. 2025 16.47
Avšič Bogovič je antireklama lastni stranki. Slaba prtljaga za prihodnost.
Pujček
15. 09. 2025 16.47
Očitno gre boljši brez.
jast123
15. 09. 2025 16.41
mene naj dajo
ap100
15. 09. 2025 16.40
svoboda ne bo poslala ker je njen kader v popolnosti zaposlen na "strokovnih"mestih
mentorhercul
15. 09. 2025 16.31
Kaj je zagrešil, da ga iščejo?
