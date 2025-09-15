Iskanje guvernerja Banke Slovenije: Svoboda ne bo poslala svojih predlogov

Poslanska skupina Svoboda je predsednici republike Nataši Pirc Musar sporočila, da ji ne bo posredovala imen kandidatov za guvernerja Banke Slovenije, saj da ne smejo posegati v ustavne in zakonske pristojnosti predsednice in namesto nje iskati kandidate. Zahvalili pa so se ji je za nov predlog možne kandidatke Jane Benčina Henigman, s katerim se bodo seznanili na seji poslanske skupine.

Minuli torek sta predsednica republike in vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič govorili o postopkih iskanja novega guvernerja. V uradu predsednice so nato zapisali, da je bilo "dogovorjeno, da v roku enega tedna predlagajo najmanj dve novi imeni, primerni za opravljanje te funkcije", a poslanska skupina Svoboda to zanika. "Takega dogovora ni bilo, to je bil zgolj vaš predlog," so zapisali v pismu predsednici, ki so ga poslali tudi medijem. "Vi kandidate predlagate, mi jih potrjujemo in v poslanski skupini Svoboda smo doslej svojo nalogo jemali in izpeljali z največjo mero resnosti in odgovornosti," so zapisali. "Poslanska skupina Svoboda ne more in ne sme posegati v vaše ustavne in zakonske pristojnosti ter namesto vas iskati in predlagati kandidate," so navedli in predsednici vnovič predlagali ponovitev javnega poziva.

Predsednica še več mesecev išče primernega kandidata za položaj guvernerja, ki bi prejel dovolj glasov podpore v parlamentu. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kot so zatrdili v Svobodi, njihove dosedanje odločitve niso bile takšne zato, ker bi vztrajali pri kandidatki državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec - ki ima že ves čas podporo koalicije, a se je predsednica odločila, da je ne bo predlagala v potrditev DZ - temveč ker razumejo svoj del odgovornosti pri tovrstnih imenovanjih. Ponovitev javnega poziva ocenjujejo kot najprimernejšo pot do končne rešitve. "Tako je lahko dobimo širši nabor kandidatov, kar bi olajšalo izbiro tako vam kot DZ oziroma potrebni večini v njem. Kot veste, ima poslanska skupina Svoboda le 39 glasov, kar za potrditev kandidatke oziroma kandidata ni dovolj," so še nanizali v pismu predsednici.

Jana Benčina Heningman je trenutno vodja bančne podružnice BKS. FOTO: Bobo icon-expand