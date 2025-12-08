Svetli način
Slovenija

Iskanje novega guvernerja: predsednica prejela 10 prijav

Ljubljana, 08. 12. 2025 16.53 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
Na ponovljeni poziv predsednice republike Nataše Pirc Musar za možne kandidate za guvernerja Banke Slovenije je prišlo deset prijav. Imen v uradu predsednice niso razkrili, je pa kandidaturo potrdil trenutni namestnik guvernerja Primož Dolenc. Sledili bodo pogovori s kandidati, nato pa še posvetovanja z vodji poslanskih skupin v DZ.

Predsednica republike je nov javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije objavila 24. oktobra, potem ko prvi ni bil uspešen. Rok za oddajo predlogov je bil danes do 15. ure.

Iz urada predsednice so sporočili, da so v roku prejeli 10 prijav. Zdaj jih bodo pregledali in v najkrajšem možnem času opravili pogovore s prijavljenimi kandidati. Nato se bo Nataša Pirc Musar v okviru postopka sestala z vodji poslanskih skupin v DZ, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Koga predlaga za guvernerja, mora DZ obvestiti v 30 dneh po izteku roka za oddajo predlogov, torej do 7. januarja.

Centralna banka je brez guvernerja od 8. januarja letos, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, DZ pa na to mesto ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala Pirc Musarjeva. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki - državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec.

Banka Slovenije FOTO: Shutterstock

Od takrat je predsednica predlagala še nekaj kandidatov za guvernerja, od katerih pa nihče ni prepričal koalicije, zato se postopki nikoli niso nadaljevali do glasovanja na plenarni seji. Slednjič se je ob strinjanju večine parlamentarnih strank odločila za ponovitev poziva.

Medtem je vodenje Banke Slovenije z začetkom leta začasno prevzel namestnik guvernerja in viceguverner Primož Dolenc. Ta je pred dnevi potrdil, da se je na tokratni razpis prijavil.

Če bo tokratno glasovanje uspelo, bo v Banki Slovenije stekel postopek ugotavljanja usklajenosti izvoljenega kandidata z določbami člena zakona o Banki Slovenije glede nezdružljivosti opravljanja funkcij s funkcijo guvernerja. Ta postopek lahko po zakonu traja največ tri mesece, običajno pa približno mesec dni. Novega guvernerja Banke Slovenije bi tako lahko po izračunih urada predsednice republike dobili najprej konec februarja, najpozneje pa konec aprila.

