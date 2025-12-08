Iskanje novega guvernerja: predsednica prejela 10 prijav

Predsednica republike je nov javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za guvernerja Banke Slovenije objavila 24. oktobra, potem ko prvi ni bil uspešen. Rok za oddajo predlogov je bil danes do 15. ure.

Iz urada predsednice so sporočili, da so v roku prejeli 10 prijav. Zdaj jih bodo pregledali in v najkrajšem možnem času opravili pogovore s prijavljenimi kandidati. Nato se bo Nataša Pirc Musar v okviru postopka sestala z vodji poslanskih skupin v DZ, nepovezanima poslancema in predstavnikoma narodnih skupnosti. Koga predlaga za guvernerja, mora DZ obvestiti v 30 dneh po izteku roka za oddajo predlogov, torej do 7. januarja.

Centralna banka je brez guvernerja od 8. januarja letos, ko se je šestletni mandat iztekel dotedanjemu guvernerju Boštjanu Vasletu, DZ pa na to mesto ni imenoval nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, kot je na podlagi julija lani objavljenega poziva predlagala Pirc Musarjeva. V koaliciji so takrat vztrajali pri svoji kandidatki - državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec.