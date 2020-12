Iskanje novega ustavnega sodnika: Teršku podpora LMŠ, ostali molčijo

Na posvetovanjih predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin so spregovorili tudi o tem, kdo uživa podporo poslanskih skupin za ustavnega sodnika. V opozicijski LMŠ so znova podprli Andraža Terška, ki sicer v prvo zadostne podpore ni dobil. Medtem v koalicijskih SDS in SMC ter opozicijski SD svoje izbire ne razkrivajo.

V LMŠ o kandidatuAndražu Terškumenijo, da gre za "ustavnega pravnika, ki živi ustavno pravo in dejansko verjame, da je ustavno pravo temelj naše družbe in države", je po posvetu pri Pahorju dejal vodja poslancev LMŠ Brane Golubović. Ob tem je tudi v luči postopka za imenovanje sodnikov na Splošnem sodišču EU in na Sodišču EU v Luksemburgu pokomentiral, da bi bil že čas, da se koalicija uskladi glede imen in bi šla ta skozi sito DZ. Po njegovih besedah v času vladeMarjana Šarca predlogi predsednika republike v DZ niso padali, "zdaj pa smo v neki družbi, ko se bolj kot ne skriva imena".

icon-expand Andraž Teršek se je za mesto ustavnega sodnika potegoval že v drugem krogu. FOTO: Bobo

Vodja poslancev največje vladne stranke SDSDanijel Krivec je dejal, da je Pahorju podal preference SDS, a imen javno še ne želi razkrivati. Kot je običajno v SDS se bodo namreč tudi tokrat dokončno odločili o podpori posameznemu kandidatu oziroma kandidatki tik pred glasovanjem, je dejal Krivec in napovedal, da bodo zato takrat razkrili imena, ki jih podpirajo. O imenih prav tako ni želela govoriti vodja poslancev SMC Janja Sluga. Po njenih besedah so dali v ožji izbor tri imena, ki "za njihovo poslansko skupino pridejo v poštev". Do tega so prišli po pogovorih s kandidati. Tudi vodja poslancev SD Matjaž Han v izjavi medijem po srečanju ni govoril o imenih. "Ker ne želim več kot poslanec ljudi, ki uživajo ugled in se prijavijo na funkcije, skurit pred tajnim glasovanjem."Spomnil je namreč, da so na prejšnjih glasovanjih kandidati imeli obljube, da jih bo podprla potrebna večina poslancev, potem pa zaradi takih in drugačnih, političnih vzgibov te podpore ni bilo. Dodal je, da imajo v SD nabor kandidatov, ki jih podpirajo, z nekaterimi bodo še opravili razgovor in potem verjame, "da bo odločitev lahka". V četrtek bo Pahor posvetovanja opravil še z vodji poslanskih skupin Levice, NSi, SAB, DeSUS, SNS ter poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti. V tretje gre rado? Zakon o ustavnem sodišču določa, da je za sodnika ustavnega sodišča lahko izvoljen državljan Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Predsednik republike kandidata za sodnika ustavnega sodišča predlaga izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa predlaga tudi drugega kandidata. Lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je prostih mest. Na podlagi ponovnega poziva predsednika republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto ustavnega sodnika je urad dobil pet predlogov. Predlagani so Marjan Lekše, Marko Starman, Rok Svetlič, Andraž Teršek in Urban Vrtačnik. Pahor išče novega ustavnega sodnika, ker se je sodnici Dunji Jadek Pensa 14. julija iztekel mandat. Gre sicer že za tretji poskus iskanja njenega naslednika.

Do izvolitve novega ustavnega sodnika ustavno sodišče ohranja aktualno sestavo, saj ustava določa, da sodniki ali sodnice v odhajanju po izteku mandata opravljajo funkcijo do izvolitve novega sodnika.

V zadnjem krogu je Pahor v DZ za mesto ustavnega sodnika predlagal Anžeta Erbežnika, ki pa je v DZ prejel 44 glasov, kar je dva premalo za imenovanje. Še dva glasova več pa sta umanjkala v prvem krogu tudi Andražu Teršku. Pahor je tedaj poleg Terška sicer predlagal še Barbaro Zobec, a je ta pred tem odstopila od kandidature. Lekše, Svetlič in Starman so bili med možnimi kandidati že v prejšnjih dveh krogih, a se Pahor zanje ni odločil. Se je pa v prvem krogu torej odločil za Terška. Tega tokrat med drugim podpira ljudska iniciativa s prvopodpisanim Gregorjem Kosom. Pod spletno peticijo v podporo Teršku so zbrali nekaj več kot 7200 podpisov, še okoli 2500 so dobili elektronskih pisem podpore, je pred dnevi sporočil Kos, ki je o tem obvestil tudi Pahorja in DZ. Po tem ko bo predsednik republike sprejel odločitev o predlogu kandidata za ustavnega sodnika in pred glasovanjem v državnem zboru, je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata.