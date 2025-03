Iskanje pilota ponesrečenega letala na območju Velike planine se nadaljuje

Na terenu se nahaja tudi naš novinar Mark Vidrih , ki poroča o nekaj centimetrskih koščkih letala, lesenih trskah in ostankih koče, raztresenih v radiju 50 metrov. Območje, kjer so raztreščeni deli letala, preletava policijski helikopter.

Po tem, ko so ljubljanski policisti včeraj potrdili, da so reševalne ekipe na območju Velike planine odkrile dele pogrešanega letala, ki je zadelo kočo v lasti ljubljanske Fakultete za strojništvo, iskalna akcija za pilotom še poteka.

Kot so pojasnili gasilci PGD Kamniška Bistrica, je kočo prepolovilo, ena od njihovih ekip pa je sprva v njej našla krilo in kolo letala. Po pregledovanju okolice v bližini niso našli nobenih ostankov letala, zato so iskanje znova omejili na kočo. Sami ocenjujejo, da se v koči nahaja celotno letalo.

Policija ob tem ni potrdila informacij, da je bilo v koči najdeno celotno letalo. "Doslej je bilo odkritih še nekaj delov letala, vendar pilot še ni bil najden," so zapisali.