Iskanje pogrešanega 39-letnega planinca ponovno neuspešno

Kranjski gorski reševalci in gorska policijska enota so ponovno peš pregledovali območje Grintovca in iskali pogrešanega 39-letnega planinca. Razmere na terenu so bile zelo zahtevne, iskanje pa sta znova ovirala megla in zelo spolzek teren. Dalj časa so teren pregledovali tudi z dronom.

Planinca niso našli, iskanja pa se bodo ponovno lotili ob izboljšanju razmer, so sporočili iz PU Kranj. 39-letni Domen Lazarz območja Dolenjske je na območju Grintovca izginil že v petek. Nazadnje se je javil okoli 10. ure, ko naj bi se nahajal med Zoisovo kočo na Kokrškem sedlu in Grintovcem na kamniški strani. Njegovo vozilo so našli v Kamniški Bistrici. Opremljen naj bi bil z derezami, cepinom in rdečo čelado, oblečen pa v temno modro jakno. icon-expand Domen Lazar FOTO: PU Kranj Z iskanjem so v petek nemudoma pričeli kamniški gorski reševalci, kasneje so se jim priključili se kranjski gorski reševalci. Z maksimalnimi napori ob zelo visoki stopnji tveganja so v okviru zmožnosti pregledali ogromno območje Grintovca. Kot so včeraj sporočili iz PU Kranj, bodo, ko bodo to dopuščale razmere, za pregled terena aktivirali tudi policijski helikopter. Verjetnost nastanka nesreče v takih okoliščinah je izredno velika, še sporočajo iz PU Kranj in opozarjajo, naj se ljudje odločajo razumno in naj v slabih razmerah ne silijo v gore. icon-expand