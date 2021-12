'Iskanje pomoči v stiski ni izraz šibkosti, temveč poguma'

Drugačni prazniki nikakor ne pomenijo, da se jim je treba odpovedati. Preživimo jih lahko na nov, drugačen način. To je namreč še vedno obdobje, namenjeno umirjanju, pozornosti do drugih, obdarovanju, razveseljevanju in hvaležnosti, poudarja psihologinja. V času epidemije sama opaža večjo občutljivost do ranljivih skupin, dvignilo se je zadovoljstvo s preprostimi danostmi, v porastu je hvaležnost za zdravje, službo, vsakodnevne dobrine – stvari, ki so se včasih zdele bolj samoumevne.

Letošnji prazniki ne minevajo v znamenju tradicionalnih doživetij, zato nas lahko zaradi izgube navad in pogrešanja ljubljenih navda občutek brezvolje in temačnih misli. O tem, kako se soočati s tem, kako negativno spremeniti v pozitivno in kje naj poiščemo majhne radosti, smo se pogovarjali s psihologinjo Andrejo Poljanec. Letošnji december je zaradi epidemije, ki kroji naša življenja, spet drugačen od takšnih, kot smo jih vajeni. Opustiti smo morali določene nam ljube navade in se prilagoditi na popolnoma drugačen način življenja. Kako nam je to po vašem mnenju uspelo – ali opažate kakšne spremembe, nam gre po skoraj dveh letih vsaj malo na bolje? K sreči je večina ljudi uspela vzpostaviti zanimive in prijetne načine preživljanja praznikov, dodatno razvila ustvarjalnost in občutek za notranji mir kljub zunanji razburkanosti. Razvili smo tudi fleksibilnost za uspešno krmarjenje med vedno novimi ukrepi. Opažam pa tudi večjo občutljivost do ranljivih skupin, npr. do starostnikov, osamljenih ... Dvignilo se je zadovoljstvo s preprostimi danostmi, npr. ukvarjanje s športi v naravi, ki so možni tudi v Sloveniji, hoja, tek na smučeh, turna smuka ... V porastu je hvaležnost za zdravje, službo, vsakodnevne dobrine ipd. Včasih so se te stvari zdele bolj samoumevne. Hudo mi je za ljudi, ki so izgubili bližnje, zdravje, dohodek. Le-ti so se znašli v veliko večji preizkušnji od večine in potrebujejo pozornost, razumevanje in podporo. Oni imajo zagotovo večji izziv najti prilagoditev na nove situacije in upanje za naprej. Verjetno je za ljudi v času epidemije najtežji ta socialni vidik – pomanjkanje pristnih stikov, objemi, druženje? Tu so še brezvoljnost, osamljenost, finančna stiska, skrb za prihodnost … Kaj je po vaših izkušnjah najtežje v času praznikov? In kako si lahko pomagamo pri tem? Med najbolj napornimi in bolečimi je občutek osamljenosti. Sicer gre za subjektivni občutek posameznika, ki ga pogosto tudi druženje prav veliko ne omili, pa vendar je posebej med božično-novoletnimi prazniki, ki poudarjajo in spodbujajo družinsko druženje, lahko še bolj moreč. Vsakdo v sebi namreč nosi globoko zakoreninjeno hrepenenje po občutku pripadnosti in povezanosti in če je to dvoje zelo okrnjeno ali ranjeno, nas to močno določa. Ta občutek si je težko priznati. Nanj se pogosto nacepita še občutka osramočenosti in stigmatiziranosti, kot da s teboj nekaj ni v redu, da nisi primeren. Za kvalitetno spoprijemanje s stiskami je potrebno, da si jih najprej zmoremo priznati in jih razumeti, vendar je to čustveno zahtevno. Od nas namreč terja iskrenost oz. ranljivost ter določeno mero poguma. Ponavadi pri tem potrebujemo pomoč ljudi, ki jim zaupamo, in povsem naravno je, da iskanje pomoči v stiski ni izraz šibkosti, temveč poguma.

icon-expand Občutek osamljenosti je posebej med božično-novoletnimi prazniki, ki poudarjajo in spodbujajo družinsko druženje, lahko še bolj moreč. FOTO: Thinkstock

Kakšne nove navade, običaje lahko ustvarimo znotraj svojega mehurčka, kaj vse lahko počnemo, da nekako omilimo to koronsko obdobje in pričaramo praznike otrokom. Najverjetneje pogovori o koroni ne smejo biti ‘na jedilniku’? Otrokom največ pomeni sproščeno, navihano in veselo vzdušje. To ima "čudežno" moč! Prepogosto se starši tega ne zavedajo dovolj močno. Zmotno mislijo, da morajo ponuditi kaj blazno posebnega, v resnici pa je najbolj učinkovito, da se vanje vživimo, jim prisluhnemo in skupaj poiščemo kakšne dobre ideje, kako se skupaj imeti lepo. Odvisno od njihovih interesov: lahko ustvarjamo likovne izdelke, pečemo, se ukvarjamo s športom, pripravljamo presenečenja za druge, pôjemo, izdelujemo voščilnice in z njimi razveseljujemo ipd. Če bi se radi izognili "želodčnim težavam", ki jih povzročajo debate glede korone, naj jih prebirajo in med seboj predebatirajo odrasli. Če so mnenja v družini nasprotna, naj se potrudijo vživeti drug v drugega in to takrat, ko otrok ni zraven. Na kaj naj se osredotočamo, ko nas začnejo prevzemati negativna čustva? Kje naj poiščemo luč na koncu tunela? Pomembno je, da se tega, da počasi tonemo, zavedamo. Najbolje je, da se pravočasno aktiviramo. Lahko naredimo kaj lepega zase, za druge, koga pokličemo, obiščemo ... Če pa imamo občutek, da smo drugim v breme ali imamo premalo socialnih stikov, v katerih se dobro počutimo, je nujno, da čim prej poiščemo pomoč strokovnjakov ali prostovoljcev. Pomembno je, da se zavedamo in verjamemo, da nam v stiski pomoč drugih pripada. Lahko je to kdo od znancev, lahko pa si pomagamo z iskanjem pomoči pri prostovoljcih ali strokovnjakih; prek klicev na telefone, ki so namenjeni ljudem v stiski (Telefon za psihološko podporo COVID-19: 080 51 00; "Prisluhnem ti": 031 50 60 50 in drugi). Prej ko pokličemo, prej nam bo odleglo in bomo znova bolj zadovoljni in bomo bolje prenašali tegobe. Zaupni in empatični odnosi so zdravilni. Verjetno obstajajo aktivnosti za izboljšanje razpoloženja – sprehod, tek, pogovor s prijatelji … kje vse lahko iščemo te ‘male radosti’? Vse, kar ste našteli, poleg tega pa pomagajo tudi poslušanje glasbe, še bolj pa glasbeno udejstvovanje, ročne spretnosti, (pletenje, kvačkanje, izdelovanje voščilnic, peciva, nakita ...), drobne pozornosti do sebe in do drugih, molitev ali meditacija, pomembna je tudi zadostna količina spanja, za odraslega to pomeni od 6 do 8 ur, izražanje pozornosti do drugih, hvaležnost za vsakodnevne stvari, za ljudi okoli sebe ... Zelo pa je npr. škodljivo pomilovanje sebe, zamere, ki jih kuhamo v sebi ... Vedno imamo možnost pri sebi opaziti še kaj, kar lahko izboljšamo.

icon-expand Slabo razpoloženje lahko izboljša tudi meditacija. FOTO: Shutterstock