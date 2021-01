Iskanje rešitev za tajno glasovanje sedeža DZ

Zorčič je v torkovi izjavi v DZ spomnil, da je že sprejemanje takšnih sprememb poslovnika lani spremljala vrsta pomislekov glede varnosti in demokracije. Levica sprememb tedaj ni podprla. "Nihče si ni niti upal pomisliti na tajno elektronsko glasovanje, saj tega tudi v drugih državah ni. Sploh pa ne za to, da bi se volilo predsednika vlade prek računalnika," je dejal Zorčič.

Do razprave o tem, da bi poslancem omogočili tudi tajno glasovanje na daljavo, je prišlo v torek, ko je predsednik DeSUS Karl Erjavec umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Kot razlog za to je navedel, da se nekateri poslanci zaradi okužbe z novim koronavirusom ali samoizolacije ne bi mogli udeležiti izredne seje DZ in glasovati, kar bi še otežilo možnost, da zberejo 46 glasov, potrebnih za uspeh konstruktivne nezaupnice.

Tako so se v torek dogovorili, da bodo do današnjega srečanja preučili druge načine, na kakršne bi lahko omogočili tajno glasovanje tudi zunaj sedeža DZ. Ena od možnosti je, da bi volilna komisija pristopila do tistih poslancev, ki ne morejo glasovati v DZ, druga možnost pa, da bi se poslancem nekako omogočilo, da bi glasovali vsaj v bližini DZ. Prav tako je slišati, da bi bila ena od možnosti daljši čas glasovanja. Za karkoli takega pa je po Zorčičevih besedah potrebna sprememba poslovnika, za kar je nujna dvotretjinska večina v DZ.

Po Zorčičevem mnenju je precej zgovorno to, da parlament tega vprašanja ni uredil v 30 letih. Tako dvomi, da lahko čez noč zdaj postrežejo z nekimi rešitvami. Opozoril je še, da se ob nekaterih rešitvah odpira vrsta pravnih in etičnih, pa tudi epidemioloških vprašanj. O tem, ali je za to nujna sprememba poslovnika DZ ali ne, si v torek poslanske skupine niso bile enotne oz. niso bile v to prepričane. Nekatere menijo, da bi do sprememb lahko prišli dokaj hitro.

Erjavec je sicer napovedal, da s ponovno vložitvijo predloga nezaupnice vladi Janeza Janšene bodo čakali na spremembe poslovnika, pač pa bodo predlog vložili takoj, ko bodo lahko glasovali vsi poslanci, ki bodo pod predlog podpisani. Poslance sicer čaka še nekaj drugih tajnih glasovanj, denimo za ustavnega sodnika in viceguvernerja Banke Slovenije.