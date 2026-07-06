Za najhujši scenarij v pripravljenosti bil tudi potapljač

Na idilični lokaciji obdani z neokrnjeno naravo, bazeni in reko, se je za poljsko družino dopust spremenil v pravo nočno moro.
"Klic je bil tak kot vsake matere: histeričen, prestrašen, pač želja po pomoči, da najde svojega otroka," opisuje Sandi Barkovič, vodja intervencije na Policijski postaji Brežice.
Deklica se je z bratcem igrala na potki blizu hiše. Ko je mama le za nekaj trenutkov pogledala stran, se je za deklico izgubila vsaka sled. "Tamle so ena odprta vrata, in je zavila desno v smer koruznega polja in tam jo je vizualno izgubila, ni je več našla, slišala je samo njen jok," pravi Barkovič.
Plavolasa malčica je v vročini izgubljena tavala po koruznem labirintu. Po dobri uri in pol iskanja so deklico le našli, v polju, dobrih 600 oziroma 700 metrov od hišk.
"Našla jo je gospa, gostja term, ki se je samoiniciativno podala v iskalno akcijo," je dejal vodja intervencije.
A očarljiva lokacija ima lahko v takšnih primerih tudi slabosti; blizu sta jezero in reka Sava, ki je obdana z grmovjem. "V pripravljenosti je bil potapljač, zaradi tistega najhujšega scenarija, če bi bil potreben pri pregledu dna," pravi Barkovič.
Deklica je bila utrujena in lažje opečena, v materin objem pa se je vseeno vrnila nasmejana. A zahvala ne gre le škotski turistki in policistom – svojo moč je pokazala celotna skupnost.
V Termah Čatež so novico, da se je iskanje zaključilo srečno, sprejeli z velikim olajšanjem. Takoj po prijavi izginotja deklice so o tem obvestili svoje varnostnike in pristojne službe, v iskalni akciji so tako zaposleni sodelovali s Policijo, gasilci in vodniki reševalnih psov. Vsem se zdaj zahvaljujejo in sporočajo, da so pomembno vlogo odigrali tudi gostje, ki so se nesebično in brez oklevanja vključili v iskanje.
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