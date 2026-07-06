Za najhujši scenarij v pripravljenosti bil tudi potapljač

Na idilični lokaciji obdani z neokrnjeno naravo, bazeni in reko, se je za poljsko družino dopust spremenil v pravo nočno moro.

"Klic je bil tak kot vsake matere: histeričen, prestrašen, pač želja po pomoči, da najde svojega otroka," opisuje Sandi Barkovič, vodja intervencije na Policijski postaji Brežice.

Deklica se je z bratcem igrala na potki blizu hiše. Ko je mama le za nekaj trenutkov pogledala stran, se je za deklico izgubila vsaka sled. "Tamle so ena odprta vrata, in je zavila desno v smer koruznega polja in tam jo je vizualno izgubila, ni je več našla, slišala je samo njen jok," pravi Barkovič.