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Slovenija

Za najhujši scenarij v pripravljenosti bil tudi potapljač

Čatež, 06. 07. 2026 20.25 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Iskanje triletnice v Termah Čatež

Kot smo že poročali, je minuli četrtek v Termah Čatež izginila triletna deklica. Policisti, gasilci, zaposleni, varnostniki in dopustniki – prav vsi so se podali v iskanje. Po uri in pol pa prizor, ki je vsem prinesel olajšanje: deklica je bila živa in nepoškodovana. A to ni le zgodba uspešne iskalne akcije, je tudi opomin, da lahko povezanost in srčnost ljudi v najtežjih trenutkih naredita veliko razliko.

Na idilični lokaciji obdani z neokrnjeno naravo, bazeni in reko, se je za poljsko družino dopust spremenil v pravo nočno moro.

"Klic je bil tak kot vsake matere: histeričen, prestrašen, pač želja po pomoči, da najde svojega otroka," opisuje Sandi Barkovič, vodja intervencije na Policijski postaji Brežice. 

Deklica se je z bratcem igrala na potki blizu hiše. Ko je mama le za nekaj trenutkov pogledala stran, se je za deklico izgubila vsaka sled. "Tamle so ena odprta vrata, in je zavila desno v smer koruznega polja in tam jo je vizualno izgubila, ni je več našla, slišala je samo njen jok," pravi Barkovič. 

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Plavolasa malčica je v vročini izgubljena tavala po koruznem labirintu. Po dobri uri in pol iskanja so deklico le našli, v polju, dobrih 600 oziroma 700 metrov od hišk.

"Našla jo je gospa, gostja term, ki se je samoiniciativno podala v iskalno akcijo," je dejal vodja intervencije. 

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A očarljiva lokacija ima lahko v takšnih primerih tudi slabosti; blizu sta jezero in reka Sava, ki je obdana z grmovjem. "V pripravljenosti je bil potapljač, zaradi tistega najhujšega scenarija, če bi bil potreben pri pregledu dna," pravi Barkovič.

Deklica je bila utrujena in lažje opečena, v materin objem pa se je vseeno vrnila nasmejana. A zahvala ne gre le škotski turistki in policistom – svojo moč je pokazala celotna skupnost.

V Termah Čatež so novico, da se je iskanje zaključilo srečno, sprejeli z velikim olajšanjem. Takoj po prijavi izginotja deklice so o tem obvestili svoje varnostnike in pristojne službe, v iskalni akciji so tako zaposleni sodelovali s Policijo, gasilci in vodniki reševalnih psov. Vsem se zdaj zahvaljujejo in sporočajo, da so pomembno vlogo odigrali tudi gostje, ki so se nesebično in brez oklevanja vključili v iskanje.

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KOMENTARJI1

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YouRangMyLord
06. 07. 2026 21.57
Lepo, da se je vse srečno izteklo. Starši toliko starih otrok pa naj v bodoče dobro razmislijo, kako majhen strošek je npr. 25 EUR za 4 kom. sledilnih obeskov, ki jih otroku v takem okolju dajo na roko ali v žep z zadrgo, sledijo pa ga lahko na telefonu, tablici ali računalniku preko aplikacije. Jim bo prihranjeno mnogo živcev, davkoplačevalski blagajni pa sredstva za intervencijo in reševanja zaradi neorganiziranga nadzora staršev s sledilno napravico v takem primeru za svojega otroka.
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