Zavod Iskreni: KPK nasprotja interesov ni ugotovila, postopek je ustavljen

Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek glede Zavoda Iskreni, ki je na razpisu ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejelo več kot 130.000 evrov sredstev, bilo je eno izmed 17 izbranih med 135 prijavljenimi organizacijami. V javnosti je odmevalo predvsem dejstvo, da je eden od ustanoviteljev zavoda tudi minister Janez Cigler Kralj, a KPK kršitev in nasprotja interesov ni ugotovila.

icon-expand KPK ni ugotovila kršitev in je postopek ustavila. FOTO: Bobo

Komisija za preprečevanje korupcije za zaključila postopek ugotavljanja obstoja nasprotja interesov pri izvedbi javnega razpisa ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na katerem je sredstva pridobil tudi Zavod Iskreni, natančneje 130.200 evrov. KPK kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni ugotovila, zato je postopek ustavila. "Komisija je ugotovila, da podobne situacije lahko predstavljajo realno korupcijsko tveganje, zato je ministrstvo pozvala k proaktivni transparentnosti v tovrstnih primerih," so zapisali v sporočilu za javnost. V postopku so pridobili in preučili obsežno dokumentacijo, povezano z izvedbo razpisa. Na podlagi pridobljenih pojasnil in dokumentov je razvidno, da je bila edina vloga ministra v tem postopku podpis sklepa o začetku postopka in imenovanju članov strokovne komisije, ki so ga pripravile strokovne službe in jim je v celoti sledil, še sporočajo iz KPK. "Bil je torej zgolj podpisnik, ne pa tudi pripravljavec dokumenta oziroma vsebine tega sklepa. Zgolj s tem ravnanjem pa se minister ni mogel znajti v okoliščinah nasprotja interesov."

Spomnimo, da je že junija lani ministrstvo objavilo razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije covid-19, na katerega se je prijavilo 135 organizacij. Strokovna komisija pod vodstvom Mateje Softić, članice kabineta ministra, je dva milijona evrov evropskih sredstev razdelila med 17 najvišje ocenjenih organizacij - med njimi je sredstva prejel tudi Zavod Iskreni, med ustanovitelji katerega je tudi minister Janez Cigler Kralj. Zavod Iskreni je dobil najvišji možni znesek, poleg njega pa še Študijsko-raziskovalni center za družino, Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, Zavod Karitas - Samarijan, Slovenska filantropija - združenje za promocijo prostovoljstva in Rdeči križ Slovenije - območno združenje Novo mesto. Sredstva pa so poleg njih prejeli tudi ZPM Ljubljana Moste - Polje, Nadškofijska Karitas Maribor, Škofijska Karitas Celje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Rdeči križ - območno združenje Ljubljana, Ozara Slovenija nacionalno združenje za kakovost življenja, Kralji ulice, Slovenska Karitas in Zavod Spominčica.

Imenovanje oseb, ki so v kabinetu ministra zaposlene na njegovo osebno zaupanje, predstavlja realno korupcijsko tveganje Komisija je v postopku preučila tudi morebitna korupcijska tveganja in ugotovila, da imenovanje oseb, ki so v kabinetu ministra zaposlene na njegovo osebno zaupanje, v strokovno razpisno komisijo predstavlja realno korupcijsko tveganje. V posameznih primerih (kot je bilo tudi v konkretnem primeru, ko je med izbranim prejemniki sredstev tudi zasebni zavod, katerega lastnik je bil do nastopa ministrske funkcije minister sam) se namreč lahko - kljub strokovnosti in izkušnjam članov - v javnosti vzbudi vtis pristranskosti odločanja teh oseb. "Gre namreč za osebe, ki jim minister osebno zaupa, s čimer je povsem realno pričakovati, da bodo te osebe ravnale v skladu z ministrovimi pričakovanji," še sporočajo s KPK.

"V takšnih primerih je najpomembnejša proaktivna transparentnost, s čimer se lahko prepreči kakršnekoli dvome v pristranskost in objektivnost odločanja. Navedeno je Komisija izpostavila tudi v dopisu, ki ga je danes poslala Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti."