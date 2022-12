Iskrivo, peneče in kulinarično doživetje v restavraciji Planinka

Šampanjci prihajajo iz najbolj nagrajenega območja šampanjske države z odlično kakovostjo. Vsak šampanjec v njihovi zbirki je star med 4 in 6 let. Njihov cilj pridelave je ohraniti vse elemente grozdja. Posestvo Lemaire je specializirano za proizvodnjo redkih in edinstvenih šampanjcev, brez uporabe metod malo mlečne fermentacije, brez filtracije in brez metode bistrenja. Ta družinska specialiteta doda šampanjcu občutno svežino, ki jo zaznamujeta pristnost in mineralnost. O vsem tem se boste lahko prepričali tudi sami.

Spoštovani ljubitelji vrhunskih mehurčkov in gastronomije! Prava kulinarična simfonija se bo odvijala v petek, 9.12. 2022, ob 19.00. uri v restavraciji Planinka z gurmansko večerjo in šampanjci Roger Constant LeMaire.