Islamska skupnost v Sloveniji kritična do Janševega deljenja tvita o koranu

Prepričani so, da mora država, ki bo predsedovala EU, skrbeti za spoštovanje drugih religij in kultur. Svete knjige tora, evangelij, psalmi in koran so bile po njihovih besedah razodete in napisane v zgodovinskem kontekstu, ki se razlikuje od sodobnega sveta. Vendar pa nosijo sporočila, ki so pomembna za celotno človeštvo. Glede na to od predstavnikov oblasti pričakujejo več spoštovanja v javnem prostoru, prav tako pa tudi, da ne uporabljajo oblasti za podžiganje sovraštva.