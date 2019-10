Sodišče: Ker je dobil nemško državljanstvo, je ostal brez pravice do političnega azila

Ismet Kilič se je 26. julija letos z družino čez teritorij Republike Slovenije vračal iz počitnic na Hrvaškem. Ker je slovenska policija odkrila, da gre za osebo, ki je na Interpolovem seznamu iskanih oseb, ga je aretirala.Turčija je namreč za njim konec devetdesetih let razpisala tiralico zaradi delovanja v sindikatu in sodelovanje s skrajno levičarsko organizacijo. V odsotnosti so ga v Turčiji obsodili na sedem let zapora. Kilič je nato prebegnil v Nemčijo, kjer je zaprosil za politični azil in ga leta 1997 tudi dobil. Kasneje je tudi dobil nemško državljanstvo.

Že pred dnevi smo se za pojasnila obrnili na Okrožno sodišče v Kopru. Zanimalo nas je, zakaj se je Slovenija odločila za priprtje ter, ali ga namerava izročiti turškim oblastem. S sodišča so nam sporočili, da je s tem, ko je pridobil nemško državljanstvo, prenehala pravica do azila, oziroma političnega pribežališča, ekstradikcijski pripor pa je bil odrejen iz razloga begosumnosti.

Pred koprskim zaporom so nedavno protestirali Kiličevi podporniki.