Israir še brez dovoljenja za lete med Ljubljano in Tel Avivom

Zaradi ravnanja Izraela v Gazi in na okupiranih palestinskih ozemljih je letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom že lani sprožila pomisleke in kritike. Takrat je več kot 20 nevladnih organizacij skupaj s stranko Levica pozvalo k preklicu dovoljenja Israiru.

Na ministrstvu za infrastrukturo so potrdili, da je Israir za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza na relaciji Tel Aviv - Ljubljana imel dovoljenje za obdobje od 26. februarja do 25. oktobra lani, trenutno pa država še odloča o izdaji novega dovoljenja.

Ministrstvo je pojasnilo, da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade.

Ob tem so navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika.

Od izraelskega letalskega prevoznika so "zahtevali podrobnejše informacije, na podlagi katerih bi ta zagotovil, da vsi varnostni ukrepi in operativni postopki v celoti ustrezajo slovenskim nacionalnim predpisom," so še pojasnili na ministrstvu.