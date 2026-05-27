Israir še brez dovoljenja za lete med Ljubljano in Tel Avivom

Zaradi ravnanja Izraela v Gazi in na okupiranih palestinskih ozemljih je letalska povezava med Ljubljano in Tel Avivom že lani sprožila pomisleke in kritike. Takrat je več kot 20 nevladnih organizacij skupaj s stranko Levica pozvalo k preklicu dovoljenja Israiru.
Na ministrstvu za infrastrukturo so potrdili, da je Israir za opravljanje mednarodnega rednega zračnega prevoza na relaciji Tel Aviv - Ljubljana imel dovoljenje za obdobje od 26. februarja do 25. oktobra lani, trenutno pa država še odloča o izdaji novega dovoljenja.
Ministrstvo je pojasnilo, da morajo preveriti, ali je morebitna izdaja dovoljenja skladna z vsemi veljavnimi predpisi in s sprejetimi sklepi vlade.
Ob tem so navedli vladni sklep iz julija lani o prepovedi izvoza in tranzita vojaškega orožja in opreme iz oziroma preko Slovenije v Izrael ter uvoza iz Izraela v Slovenijo ter sklep z začetka lanskega septembra, s katerim je vlada razveljavila sklep iz leta 2003, ki je izraelskim varnostnim častnikom dovoljeval nošenje orožja na Letališču Jožeta Pučnika.
Od izraelskega letalskega prevoznika so "zahtevali podrobnejše informacije, na podlagi katerih bi ta zagotovil, da vsi varnostni ukrepi in operativni postopki v celoti ustrezajo slovenskim nacionalnim predpisom," so še pojasnili na ministrstvu.
Lete opravlja Trade Air
Kljub temu so potniki v torek že potovali na relaciji med Ljubljano in Tel Avivom, so danes potrdili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika. Pojasnili so, da je poleta iz Tel Aviva v Ljubljano in nazaj opravila hrvaška družba Trade Air.
Izvršni direktor Trade Aira Marko Cvijin je potrdil, da jih je družba Israir najela prejšnji teden. Trade Air bo po njegovih besedah opravil še nekaj nadaljnjih poletov med Ljubljano in Tel Avivom, dokler izraelski prevoznik ne pridobi potrebnih dovoljenj slovenskih oblasti. Cvijin je dodal, da družbi Trade Air kot letalskemu prevozniku z območja EU "ni bilo treba pridobiti nobenega predhodnega dovoljenja slovenske države".
Gibanje za pravice Palestincev je medtem danes v sporočilu za javnost pozvalo k "takojšnjemu preklicu dovoljenja družbi Israir za opravljanje letov med Izraelom in Slovenijo, upoštevajoč priporočila Meddržavnega sodišča in obveznosti Slovenije v okviru mednarodnega prava".
Opozorili so še, da Slovenija mora "upoštevati obveznost preprečevanja genocida, ki izhaja iz Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, kot tudi iz sodne prakse Meddržavnega sodišča".
