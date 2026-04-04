Slovenija

Ista soba, enaka oskrba, a 500 evrov razlike

Ljubljana, 04. 04. 2026 07.00 pred 24 dnevi 4 min branja 183

Avtor:
Ema Čepon
Dom starejših občanov

Kam gredo milijoni, ki jih državljanke in državljani plačujemo za dolgotrajno oskrbo? Kdaj bo ta dokončno zaživela? Bomo plačevali še več, če zmanjka denarja? Zakaj dva starostnika, ki bivata v isti sobi v domu za starejše in potrebujeta enako oskrbo – zanjo plačujeta bistveno drugačne zneske, celo 500 evrov razlike?

"Tisti, ki zdaj vstopajo v DSO, plačujejo polno ceno! Zato, ker postopek njihove ocene traja, preden dobijo odločbo, oni v tem času plačujejo polno ceno, kar pa ni pošteno, to ni enaka obravnava, zato smo pozvali k čimprejšnji pripravi zakona," opozarja predsednica skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Martina Vuk.

To sicer ni edini izziv, ki čaka snovalce dolgotrajne oskrbe. Ali bo do konca leta res zmanjkalo 120 milijonov evrov, kot so opozorili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje? Ministrstvo za solidarno prihodnost je znova pretreslo številke in pavšale znižalo za 30 odstotkov. A so s potezo zdaj naleteli na upor socialnih zavodov.

Starostnica, ki biva v enem od ljubljanskih domov za starejše, je do decembra za oskrbo plačevala več kot 1.700 evrov. Od januarja dalje, ko je v roke dobila odločbo za dolgotrajno oskrbo, pa za dom plačuje kar 780 evrov manj. In tako je pri na tisoče starostnikih, ki so bili v sistem dolgotrajne oskrbe konec decembra samodejno prevedeni. Številni, ki so v domove prišli šele po novem letu, nimajo te sreče.

"In je veliko takih primerov, da sta v sobi dva stanovalca, nekdo po zakonu o dolgotrajni oskrbi z odločbo, nekdo po zakonu o socialnem varstvu. Imata enak standard sobe, enake potrebe, pa lahko plačujeta ... tudi po 500 evrov ali več je med njima razlike. Predvsem zato, ker so predolgi postopki," opozarja sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Denis Sahernik.

Dom starejših občanov
FOTO: Shutterstock

V društvu Srebrna nit ocenjujejo, da je starostnikov, ki so za oskrbo prisiljeni plačevati polno ceno, najmanj 1.200, kar je – sporočajo v javnem pismu – nesprejemljivo in diskriminatorno. Zahtevajo takojšnje odpravljanje zaostankov, tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pred mesecem dni sicer že napovedal: "Spremljamo, kaj se dogaja z ocenjevanjem, ravno s tem namenom smo zagotovili dodatne zunanje ocenjevalce, da bodo tisti, ki so vstopili po starem sistemu po 1. decembru v domove za starejše, čim prej ocenjeni in bodo vstopili v sistem dolgotrajne oskrbe."

A to ni edini sistemski izziv, s katerim se te dni spopadajo na resornem ministrstvu. V Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki upravlja z denarjem, ki ga vsak mesec prispevamo tudi državljani, so analizirali številke in ugotovili, da so februarja plačali 12 milijonov evrov več kot načrtovano. Če bi šlo tako naprej, bi v blagajni do konca leta po nekaterih ocenah nastala 120-milijonska finančna luknja.

"In seveda bi to pomenilo tudi pritiske, ali na dvig prispevka ali na dodatna plačila ali pa na nemožnost koriščenja dolgotrajne oskrbe vseh tistih, ki so vloge oddali, pa še niso bile rešene," opozarja Vukova.

Zakaj so stroški nenadoma eksplodirali? Kot ugotavljajo, se je skoraj dvakrat več oskrbovancev znašlo v najvišjih – in posledično najdražjih – kategorijah oskrbe. Nič nenavadnega, so sicer prepričani v skupnosti socialnih zavodov, ki trditve ZZZS zavračajo kot napačne in neutemeljene.

"Na primer že leta 2015, če bi takrat po isti metodologiji prevedli stanovalce, bi bilo že takrat 53,6 odstotka stanovalcev v 4. in 5. kategoriji. Na primer leta 2020 bi bilo to 59 odstotkov. Tako da to, da je letos 62 odstotkov v 4. in 5. kategoriji, je v skladu z vsemi trendi, pričakovanji zadnjih 20 let," pojasnjuje Sahernik.

Na ministrstvu odgovarjajo, da je razvrščanje oskrbovancev v kategorije izključno v domeni domov in njihovih strokovnih služb. Trditve, da so cene štirikrat višje od predvidenih, pa so zavrnili in vnovič poudarili, da so pavšalne cene le začasna rešitev, sistem beleženja dejanskih storitev bodo izvajalci namreč vzpostavili do letošnje jeseni.

"Minister je prišel na sejo skupščine in napovedal znižanje pavšala s prvim aprilom in ta pavšal je zdaj po posameznih kategorijah nižji za 30 odstotkov," pravi Martina Vuk.

Čemur v skupnosti socialnih zavodov sicer ostro nasprotujejo in napovedujejo, da bodo prihodnji teden na izredni skupščini ugotavljali, kakšne posledice bo znižanje pavšala prineslo uporabnikom. Minister sicer zagotavlja, da poteza ne bo vplivala na izvajanje in cene storitev.

dolgotrajna oskrba cena
KOMENTARJI183

Yon Dan
05. 04. 2026 17.42
Lopovi nesposobni.
Odgovori
bronco60
05. 04. 2026 16.54
Prenehajte že enkrat z to dolgotrajno oskrbo, vse se bo uredilo, bravo Maljevac.
Odgovori
natas999
05. 04. 2026 14.30
ubogi maljevac,vse se mu podira,revež😵‍💫😁
Odgovori
Victoria13
05. 04. 2026 13.18
Ali ste vedeli, da tisti, ki nikoli niso delali in prejemajo socialno pomoč imajo v domovih za starejše vse zastonj in še socialna pomoč jim pripada?!
Odgovori
Victoria13
05. 04. 2026 13.15
Najbolje, da se pri 65 vsi prijavimo v domove za starejše in uživamo vse bonitete, ki nam pripadajo po zakonu!!!
Odgovori
Victoria13
05. 04. 2026 13.13
Solidarnostni sistem bo Slovenijo pokopal. Vsi plačujemo za to, koristili bodo pa samo nekateri! Kaj se bo zgodilo, če bodo želeli vsi v dom za starejše za teh 780 eur???
Odgovori
MladInPerspektiven
04. 04. 2026 20.06
A se je vedelo, da bodo nekateri požrešneži izkoristili sistem in dobro služili. Zato vse vloge vnesti v računalnik in naj umetna inteligenca vrže kaj in kako nato malo popravkov in to je to. Čim manj naj ljudje odločajo
Odgovori
stand van piesangs
04. 04. 2026 19.08
Naš sorodnik je 3 mesece, dokler ni dobil odločbe, plačeval polno ceno, ko je dobil odločbo je dobil od doma tudi obvestilo kolikor je preplačal, kar mu bodo zdaj tudi upoševali pri naslednjih plačilih.
Odgovori
Mr.
04. 04. 2026 18.04
Dolgotrajna oskrba je tako kot je pripravljena popolni na-te-g. Ti osebki iz metelkove nimajo pojma kako se stvari morajo dogajati. Če bo tako, bodo vsi, ki bodo želeli več kot jim pripada vse to krepko doplačati. A samo da ne bo pomote pripada pa jim zelo zelo malo!!! Pa še nekaj da ne bo kdo mislil nekomu pripada 80 ur dolgotrajne oskrbe da ne bo pomote ne na mesec ampak na leto! Kot da bi se nekdo delal norca iz vseh nas!A zapravili so že skoraj ves denar le za kaj že... aja korupcija dela....
Odgovori
brezcasni
04. 04. 2026 17.53
Maljevac je lahko minister edino za svojo rit-dobesedno ,Golob drugič pa izberi ministre iz ulic Bangladeša bodo znali sigurno več kot pa tile kvazi mojstri obrti......
Odgovori
medo357
04. 04. 2026 14.09
Mene pa moti naslednje. Osebi po predpisih pripada 80 ur dolgotrajne oskrbe, ker to ne deluje in še dolgo ne bo, ji ponujajo 357 € denarnega prejemka. Torej ji ponujajo 4,5 € za uro oskrbe, sedaj pa plačuje minimalno 11 € do 14 € na uro (polovična cena). No, naj mi nekdo razloži, kje je sedaj ta brezplačna dolgotrajna oskrba. In mi bomo plačevali vsaj 50 let po 50€ mesečno, da bomo morda nato nekaj let dobivali 150 € mesečno več kot sedaj (dodatek za pomoč in postrežbo). Avtorji tega zakona bi v prejšnjem režimu že bili na Golem otoku.
Odgovori
FIRBCA
04. 04. 2026 13.47
parlament mora zivet.
Odgovori
Dan D
04. 04. 2026 13.45
pravi paradox v Sloveniji je, da je za vecino tistih, ki volite SDS, najvec naredila stranka Levica. to je dejstvo. minimalna placa, regres, bozicnica, dolgotrajna oskrba itd.
Odgovori
Dan D
04. 04. 2026 13.48
SDS pa bi vam vse to vzela, kot se je v preteklosti že zgodilo in tokrat poleg tajkunov financirala še Izrael in Ukrajino
Odgovori
Sirhakel7
04. 04. 2026 14.50
Jaz delam v gospodarstvu 32 let in razen vavčerja od Janše od katerekoli vlade še nikoli nisem dobil nič... Plačo mi da delodajalec kakor se izpogajam (ni bonbončekov in napredovanj neodvisno od efekta kot v JU), regres je že tako obvezen po zakonu, božičnice sem dobil pol manj, dolgotrajne oskrbe pa mogoče niti ne bom potreboval, tako da Luki ne zame ne za celo firmo ni naredil nič in tudi ne bo. Samo še kakšen dodaten davek mi bo nabil in pa še bolj obremenil plačo z dajatvami...
Odgovori
brezcasni
04. 04. 2026 17.54
ena božičnica ne pomeni nič in vzeli jo bodo kje drugje tepec
Odgovori
Dan D
05. 04. 2026 11.30
Le kje vas Janez same take umske maloposestnike pobira?
Odgovori
Dan D
05. 04. 2026 11.30
brezčasni ni se ti treba podpisovat. se že na daleč vidi, da si tepec
Odgovori
petb
04. 04. 2026 13.31
Noben EUR ni izgubljen, če ni namenjen za orožje, se pravi za ubijanje. Eni bi ta denar vložili v tista pločevinasta vozila, ki imajo krajši rok uporabe, kot ribja konzerva.
Odgovori
Dan D
04. 04. 2026 13.39
👍
Odgovori
jogo
04. 04. 2026 17.56
petb In ravno ta vlada, je tolk vložila v orožje, da te v glavi zapeče
Odgovori
Sirhakel7
04. 04. 2026 13.28
Dejstvo je, da je bila dolgotrajna oskrba projekt, ki v celoti sploh ni bil namenjen dolgotrajni oskrbi ampak za pokrivanje povsem drugih proračunskih postavk. Ker je bil pa projekt proti pričakovanjem Maljevca in Goloba stalno pod drobnogledom javnosti jih je pa zajela panika. V bistvu se šele sedaj vidi, da vse skupaj ni bilo niti premišljeno kaj šele pripravljeno. Sicer pa glede na to, da gre za denar državljanov in ga je Maljevac dal na banko na vezano vlogo, pričakujem od vlade, da se mesečni prispevek zmanjša za znesek obresti.
Odgovori
ZIPPO
04. 04. 2026 13.27
140 MILIJONOV EUR SO ŽE PRENAKAZALI DRUGAM!!!!!!ZAHTEVAJTE SVOJ DENAR NAZAJ ČE STE PAMETNI!!!!!
Odgovori
Dragica Cegler
04. 04. 2026 13.12
Lepo do kevi pidkrbrli za svoje,ki imajo visoke penzije.Tisti z 1500E bo obdržal eno minimalno penzijo ,tisti z minimalno pa se zs kavo ne bo imel.In zakaj moram jaz z minimalno ali malo čez pdnzijo plačevati za tistega z 1500 in njegove potomce, ki bodo vse dedovali.?
Odgovori
Dan D
04. 04. 2026 13.41
kdo vam je kriv, da ste sposobni le za najmanj placana dela. če Slovenija ne bi bila socialna drzava, po reglcih, vecina z minimalno penzijo niti te ni zaslužila.
Odgovori
Dan D
04. 04. 2026 13.41
glede na vplacane prispevke seveda.
Odgovori
Dan D
04. 04. 2026 13.53
za nikogar ti ne plačuješ. res ste bistre Janezove svecke. s tvojo penzijo in placo ti ne financiras nikogar. dejstvo je da ti brez "dolgotrajne oskrbe" s penzijo izracunano preko vplacanih prispevkov, niti ponesreci ne bi mogla bivat v domu za ostarele. vem pa, da je vam, s tako imsko kapaciteto, to tezko razumeti.
Odgovori
jogo
04. 04. 2026 17.59
Dan D Cca 40€ na mesec gre iz družinskega proračuna (2 penziča) na mesec.
Odgovori
Dan D
05. 04. 2026 11.37
Jogo, ko sem imel mamo v domu je bila nazadnje, 2 leti nazaj, položnica 1950€. mesečno, da ne bo pomote.
Odgovori
mikiki
04. 04. 2026 13.09
socijala ne more vse prenest, treba je delat in nekaj ustvarit potem pa lahko tudi na stara leta nekaj imaš od tega ne pa celo življenje cuzati državo in ostale aktivne državljane ki prispevajo v skupno blagajno, brezdelneži, romi in ostali ki ne prispevajo nič tudi ne morejo nič pričakovati, ampak pri nas je ravno obratno....sramota od sistema....
Odgovori
a res1
04. 04. 2026 13.04
Pokažite položnice.
Odgovori
Smuuki
04. 04. 2026 13.00
Levica je tovarna krivic. Ta je le ena izmed njih. Vredno obsojanja
Odgovori
