Forum za demokracijo: Odstop od istanbulske konvencije moramo preprečiti

Poziv poljskega zunanjega ministra, naj Slovenija odstopi od Istanbulske konvencije ter se pridruži Poljski pri oblikovanju nove, v Forumu za demokracijo vidijo kot dokaz katastrofalne zunanje politike Janševe vlade v smeri približevanja višegrajski skupini, s čimer se želi odmakniti od evropskih demokratičnih norm. Gre za konvencijo, s katero so se članice zavezale k preprečevanju in pregonu nasilja, "ki ga ne moremo dojemati kot zasebne zadeve, ampak je naša dolžnost, da ga s celovitimi in medsebojno povezanimi ukrepi preprečujemo".

Poljska je včeraj slovensko vlado pozvala k odstopu od Istanbulske konvencije o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, s katero so se leta 2011 države zavezale k preprečevanju in boju proti tovrstnemu nasilju. Poljska konzervativna vlada je Slovenijo hkrati povabil k oblikovanju nove konvencije, ki naj bi vsebovala definicijo otroka, s katero se njegovo življenje začne s spočetjem, ter definicijo družine kot skupnost le očeta, matere in otroka, in možnost poroke le med moškim in žensko.

"Kot škandalozno in nadvse pomenljivo razumemo že gesto, da Poljska v Sloveniji prepoznava zvestega partnerja, pripravljenega podpreti idejo odstopa od ti. Istanbulske konvencije, kar bi v praksi več kot očitno pomenilo opuščanje ukrepov, povezanih z varnostjo in zaščito žrtev nasilja,"so v sporočilu za javnost zapisali v Forumu za demokracijo, kjer izražajo "veliko zaskrbljenost" zaradi poljskega poziva."Takšno ravnanje razumemo kot dokaz katastrofalne zunanje politike, ki jo vodi vlada Janeza Janše v smeri približevanja višegrajski skupini, s čimer se želi odmakniti od evropskih demokratičnih norm in tudi od pravnih ali zakonskih okvirjev Evropske unije." Dodajajo, da pobudo k odstopu ni mogoče razložiti mimo poljske notranjepolitične situacije stalnih ideoloških napadov na feminizem, sklicevanja na izmišljeno "teorijo spola", kratenja pravic ženskam, vključno z idejo o popolni prepovedi splava, pa tudi pregona in demonizacije LGBT+ skupnosti v duhu nekakšne svete vojne proti domnevni "homoseksualni ideologiji".

icon-expand Protesti na Poljskem proti odstopu od Istanbulske konvencije. FOTO: AP