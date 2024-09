'Istrabenz je bil eden od stebrov obalno-kraškega gospodarstva'

Nekdanji paradni konj primorskega gospodarstva, ki je zadnjih 15 let le še lupina nekdanjega velikana, bo šel v kratkem dokončno v zgodovino. 76 let po ustanovitvi bo družba ugasnila, SDH si ga bo kot zadnji lastnik v naslednjih tednih pripojil. In s tem bo nepreklicno konec družbe, ki je dolga desetletja rasla v naftnem poslu, nato pa po prelomu tisočletja, ko jo je vodil Igor Bavčar, zaradi želja po obvladovanju in privatizaciji v nekaj letih prezadolžena končala v prisilni poravnavi.