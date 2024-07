Istrski @ Cave Romane in Rocks & Stars Festival naj bo vaša avgustovska destinacija

Prostor je izjemno navdihujoč, vsi umetniki so navdušeni nad akustiko in naravno scenografijo ter pravijo, da je pravo veselje igrati in nastopati na taki edinstveni lokaciji. Oder, ki je umeščen pod zvezde in obdan z mogočnimi skalami, je eden najlepših v tem delu Evrope, poleg nastopajočih pa tudi obiskovalci ne skrivajo navdušenja nad avdio-vizualno atmosfero, ki jo ponuja ta prostor.

S svojo strastjo in predanostjo DSL skrbi, da zapuščina Dire Straits živi naprej, saj zagotavlja nepozabne trenutke vsem, ki jih imajo privilegij poslušati v živo. Alan Clark je bil prvi klaviaturist Dire Straits, Phil Palmer in Danny Cummings sta snemala album "On Every Street", Mel Collins je sodeloval na singlih "Love Over Gold" in "Twisting by the Pool", Jack Sonni pa na mednarodnem bestsellerju "Brothers in Arms". Vsi so nastopali z Dire Straits v živo na številnih svetovnih turnejah. Drugi člani skupine DSL so še basist Trevor Horn, eden največjih svetovnih producentov, Primiano Di Biase, najbolj iskani klaviaturist v Evropi, in frontman Marca Caviglia, ki je splošno priznan kot vodilna avtoriteta za edinstven kitarski stil Marka Knopflerja. V petek 2. avgusta prihajajo na spektakularni oder Cave Romane Vinkuran - in vsi komaj čakajo!

Esteriore Brothers sporočajo: "Vsem, ki pridejo, bomo pripravili nepozaben večer". So simbol italijanske glasbene odličnosti v digitalni dobi in kjerkoli nastopijo, s seboj prinašajo duh prave Italije, ki ga s pesmijo in slogovnim izrazom delijo s svetom. V petek, 8. avgusta, prihajajo v Vinkuran in napovedujejo odlično zabavo v Cave Romane. S svojo nalezljivo energijo bodo zagotovo zavladali na odru in razplesali vse pred njim. Ne zamudite sijajnega koncerta, vstopnice pa si pravočasno zagotovite na tej povezavi ali Eventim prodajnih mestih.