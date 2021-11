Istrski oljkarji med najboljšimi pridelovalci oljčnega olja na svetu

Istrski oljkarji krojijo sam vrh najboljših pridelovalcev oljčnega olja na svetu. To je potrdil vodnik oljčnih olj, ki velja za nekakšno Biblijo na svojem področju. Večkrat so v zadnjih letih Istro proglasili za najboljšo svetovno oljčno regijo. Priznanja pa so dobili tudi posamezni oljkarji. Med 500 najboljšimi olji na svetu iz 55 držav jih je kar 17 iz Slovenije. Najvišja ocena pa kar 98 od 100 možnih točk.