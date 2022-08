Istrski piknik v zgodovinskem parku hotela Palace

Več kot 100 let star zgodovinski park pred hotelom Palace, čigar krošnje dreves v poletni vročini zagotavljajo idealno naravno senco, predstavlja eno izmed atrakcij destinaicje Portorož Piran. Čudovito zelenje in izbor živahnih vrtnic pa so ponovem prizorišče prav posebne ponudbe s strani luksuznega hotela, imenovane Istrski piknik, Kempinski style.

Oba menija sta obarvana z istrskimi kulinaričnimi dobrotami in nudita vse od izbora predjedi kot so Caprese solata, solata z morskimi sadeži, dimljena skuša in vitello tonato, pa do majhnih sendvičev, t.i. tramezzinov z različnimi nadevi in izbora sladic. Meni pri nekoliko bolj ekstravagantnem pikniku Palace pa nudi še bolj posebne okuse, na meniju pa se lahko najde luksuzne jedi kot so ostrige, foie gras, sendvič z jastogom in seveda, šampanjec.