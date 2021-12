Istrsko. Praznično. Pristno.

Namaz iz polenovke oziroma kot mu pravijo v Istri – bakala je danes tako rekoč vsakdanja jed, včasih pa so ga jedli le dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič. Istrske gospodinje so včasih bakala pripravljale na predbožični večer, sama priprava tega okusnega namaza pa jim je vzela veliko časa. Tudi danes marsikatera istrska gospodinja pripravlja bakala po tradicionalnem receptu, ki poleg polenovke predvideva še oljčno olje, česen, sol in poper.

Recepte za bakala, fritole in številne druge istrske jedi ter zgodbe in zanimive besede iz istrskih kuhinj dobite v novi knjigi Besede in okusi iz istrske kužine, ki je na prodaj v Turistično-informacijskem centru (TIC) Koper.

Izkoristite praznične dni za obisk pravljično okrašenega Kopra in bogatega dogajanja Fantazime ter se ustavite v TIC-u v koprski Pretorski palači na osrednjem Titovem trgu in poiščite knjigo Besede in okusi iz istrske kužine ali katero drugo pristno božično-novoletno darilo iz slovenske Istre, sprehodite se po praznično okrašenem mestu in obiščite drsališče v Taverni le korak od morja. Začutili boste čarobnost in pristnost praznikov v Kopru!