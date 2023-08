Slovenska vojska začela postavljati most Compact 200 v Mežici

Poplave so uničile mnogo mostov, ki povezujejo mesta, ta pa so sedaj odrezana od sveta. Zato se je več držav odločilo priskočiti na pomoč, med prvimi Italija, ki Sloveniji pošilja mostove in bagre, pa tudi Nemčija, ki pošilja Zvezno agencijo za tehnično pomoč, da bi pomagali graditi začasni most na Prevaljah. Seveda pa tudi Slovenska vojska ne počiva, pričeli so s postavljanjem montažnega mostu Compact 200 v Mežici.

Inženirji Slovenske vojske, Uprava za zaščito in reševanje ter lokalna skupnost so pričeli s postavljanjem montažnega mostu Compact 200 v Mežici. Most bo postavljen med območji, ki so po hudih poplavah ostala ločena od sveta. Kmalu bo med njimi zopet stekel promet.

Nemčija v pomoč Sloveniji napotila pripadnike Zvezne agencije za tehnično pomoč (THW) V okviru mehanizma civilne zaščite EU je zvezna republika Nemčija v Slovenijo poslala pripadnike THW, da bi pomagali pri odpravi katastrofalnih poplav. Del skupine pripadnikov THW-ja je sicer na Koroškem že od ponedeljka, prvo posredovanje pri gradnji mostu pa je pripadnike vodilo v Prevalje. Danes bo na kraj prispelo še 30 pripadnikov za gradnjo mostu s še približno desetimi pomočniki za prevoz in 70 tonami materiala za gradnjo mostu, so sporočili iz nemškega veleposlaništva v Ljubljani. Gradnja prvega začasnega mostu se bo pričela v petek in bo zaključena v nedeljo.

icon-expand Na Brniku je prav tako pristal prvi nemški helikopter. FOTO: Slovenska vojska