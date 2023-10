Italija zaradi nevarnosti terorizma uvaja notranji nadzor na meji s Slovenijo

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je včeraj zvečer opravil telefonski pogovor z italijanskim ministrom za notranje zadeve Matteom Piantedosijem . Italijanski minister ga je obvestil, da se je Italija zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu odločila uvesti nadzor na naši skupni meji. Razmere so se namreč od njunega zadnjega srečanja aprila v Rimu močno spremenile. Kot je še povedal italijanski minister, je bistvo tega začasnega ukrepa preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Ministra sta se strinjala, da je lahko zahodnobalkanska pot, ki jo tesno spremljajo tako slovenske kot italijanske varnostne službe, privlačen koridor za potencialno radikalizacijo, so sporočili iz MNZ.

Poklukar je ob tem poudaril nujnost začasnosti in sorazmernosti tega ukrepa. Italijanskega kolega Piantedosija je pozval, da morajo biti ukrepi sorazmerni in prijazni našim državljanom, da ne prekinemo kulturnih, prijateljskih in družinskih vezi ljudi, ki živijo ob meji.

Kako konkretno bo odslej potekal nadzor na meji s Slovenijo zaenkrat še ni znano, o tem se bosta uskladila prva moža slovenske in italijanske policije, so potrdili na MNZ. Po naših informacijah naj bi bil notranji nadzor uveden za vsaj dva meseca. Posledično naj bi reagirala tudi Slovenija, ki se pripravlja na uvedbo nadzora tudi na Hrvaški in Madžarski meji.

Glavni razlog tokrat naj ne bi bile migracije, pač pa povečana teroristična grožnja, v soju izbruha novega konflikta na Bližnjem vzhodu in zadnjih napadov v Parizu in Bruslju.

Uvajanje nadzorov na mejnih prehodih se krepi po celi Evropi. Avstrija je danes uvedla nadzor tudi na meji s Češko. Zato se je odločila potem, ko je Nemčija zaradi nedovoljenih migracij uvedla nadzor na mejah s Češko, Poljsko in Švico.