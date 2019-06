Italija z zakonom nad pozabljivost staršev

V Italiji naj bi jeseni zaživel predpis, ki bo voznikom nalagal, da v avtu prevažajo otroka le v avtosedežu, opremljenim s tipalom za zaznavo otroka, oziroma da bodo lahko registrirali le tista nova vozila, ki bodo že imela vgrajena tipala za zaznavo otroka v avtomobilu. S tem želijo preprečiti, da bi starši pozabili ali pustili otroka samega v avtomobilu, predvsem v vročih dneh.

Začelo se je pravo poletje, za nami je tudi prvi vročinski val letošnjega poletja. V avtomobilih klimatske naprave že delujejo s polno paro, da si vsaj malo olajšamo vožnjo v teh vročih dneh. Avtomobil se namreč hitro pregreje, kar je pokazal tudi naš preizkus, ki smo ga opravili pred časom. Temperatura zraka v senci je bila 27 stopinj Celzija, na vozilu pa je kazalo 33 stopinj. S pomočjo klime smo notranjost avtomobila ohladili na 23 stopinj Celzija, ko smo vozilo ugasnili in ga zapustili, pa se je temperatura v slabih 10 minutah povzpela na nevarnih 50 stopinj Celzija. Zdaj pa pomislite, da v vročem zaklenjenem avtu pustite ali pozabite otroka ali psa. Avto je sicer lahko parkiran na soncu ali v senci, ni pomembno, saj je tudi v senci parkirano vozilo lahko za majhnega otroka smrtonosno. Notranje poškodbe zaradi hude vročine lahko majhen otrok doživi že pri temperaturah, nižjih od 40 stopinj Celzija, pojasnjuje raziskovalkaJennifer Vanos.

Otrok v avtu FOTO: Shutterstock

Številni si sploh ne morejo predstavljati, kako lahko nekdo v avtu pusti otroka oziroma ga pozabi, a vsi smo le ljudje, in že en pomemben klic lahko zmoti našo vsakodnevno rutino in zgodi se nepričakovano. Prvi korak k preprečevanju smrti zaradi vročinskega udara pri otrocih je tako pomoč izčrpanim staršem in skrbnikom. Dobra novica je, da obstajajo tako visokotehnološki kot nizkotehnološki načini, ki opozarjajo na to, da je v avtu tudi otrok. Take pripomočke najdemo tako v avtomobilih kot v otroških avtomobilskih sedežih in celo aplikacijah za pametne telefone. Čeprav se zdi nakup novega avtomobila, nekateri imajo namreč že vgrajene senzorje oziroma tipala za otroka v avtomobilu, velik strošek, večina novopečenih staršev pred rojstvom svojega otroka razmišlja o nadgradnji avtomobila tako, da bo ustrezalo družini. Na trgu je namreč že nekaj avtomobilov, ki opozarjajo na dejstvo, da je na zadnjem sedežu otrok. Če pa nov avtomobil ni v proračunu, kar je realnost večine od nas, pa obstajajo druge cenejše alternativne ponudbe, ki prav tako zagotavljajo, da bo vaš otrok varen.

Statistika Mercedesove raziskave:



- od leta 2006 je bilo na evropskih cestah 93 zabeleženih primerov, da so vozniki pustili otroke v avtu na soncu,



- 26 primerov se je končalo s smrtjo otroka,



- 81 odstotkov voznikov v teh primerih je otroka pozabilo v avtu,



- 11 odstotkov voznikov v teh primerih je otroka zavestno pustilo v avtu. —AMZS

Ena od njih so otroški avtomobilski sedeži, ki imajo vgrajeno napravo, ki opozori na zapuščenega otroka. Nekatere večje blagovne znamke so v ta namen razvile modul, ki se ga namesti na sedež, ki nato opomni voznika, da je v sedežu še otrok. Delovanje je sila preprosto; sedež je opremljen s senzorjem, ki se prek Bluetootha poveže s pametnim telefonom. Senzor tako zazna, da je otrok na sedežu, in če se telefon odmakne od avtomobila, ko je otrok še vedno v vozilu, se sproži dvojni alarm: najprej starši dobijo obvestila na telefon, če pa otrok še kar ostane v avtomobilu, bo pametni telefon poklical številke za klic v sili, ki po zaslugi geolokacijskih naprav označujejo položaj vozila. Prav tako obstajajo mobilne aplikacije, ki si jih lahko naložite na svoje pametne telefone in vas ob prihodu na destinacijo s piskom opozorijo, da iz avtomobila vzamete tudi svoj 'dragoceni tovor'. Italija z zakonom nad pozabljivost staršev V ZDA na leto v povprečju umre 37 otrok, ki ostanejo ujeti v pregretih avtomobilih, smrtnih primerov je kar nekaj tudi v Evropi. Slovenski policisti so leta 2015 dvakrat rešili otroka, ki so ga starši sredi dneva pustili v zaklenjenem avtu na parkirišču. Oba, tako 13-letnika kot 11-letnico, so zaradi dehidracije odpeljali v bolnišnico. V Italiji od leta 2011 vsako leto umre najmanj en otrok, ki so ga starši pozabili ali pustili v pregretem avtomobilu. Prav zato je prometni minister Danilo Toninelli lani najavil, da bo vlada sprejela zakon, ki bo vsem staršem nalagal, da bodo otroke lahko vozili le v avtosedežih, ki bodo opremljeni z alarmom, ki jih bo opozoril, če bo otrok ostal v avtomobilu. Novi predpisi naj bi sicer stopili v veljavo že letos julija, a so uveljavitev prestavili na 1. november, čeprav Money.it poroča, da točen datum še ni znan.

