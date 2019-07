Italijani z žaljivkami nad slovenskega zamejca

In kako so se na dogodek odzvali v avtobusnem podjetju? Predsednik podjetja Triesti Transporti Pier Giorgio Luccarini je za Primorski dnevnikpovedal, da o dogodku ni bil seznanjen, se je pa pri sodelavcih o njem pozanimal. Potrdil je, da je kontrolor najprej z naučenima slovenskima besedama zaprosil za vozovnico, povedal pa je tudi, "kdor se pelje brez vozovnice, nima prav".

In kako je predsednik podjetja komentiral besede kontrolorjev, ki sta slovenskega zamejca nagovarjala s stavki "Venite qua in Italia e fate gli sbruffoni","Vai a fare lo sbruffone a casa tua" in"Tu sei in Italia e devi parlare italiano" (skratka; pozivala sta ga, naj v Italiji govori italijansko in naj se gre"bahat domov")? Po njegovem mnenju sta kontrolorja na splošno "mimo kakega morebitnega besednega ekscesa" ravnala korektno.

Če si natančno ogledamo in poslušamo posnetek, bomo ugotovili, da moški ni nikogar žalil, medtem ko za kontrolorja tega ne bi mogli reči.

Ni pa to prvi primer nespoštljivega ravnanja italijanskih uradnikov do slovenske manjšine. Konec lanskega leta so med zaplembo trgovine karabinjerji prišli v trgovino tržaškega Slovenca Davida Daneva samo z italijanskimi dokumenti, brez slovenskega prevoda, čemur je odločno nasprotoval. Danev je sicer znan po svojih provokativnih prizadevanjih za rabo slovenskega jezika v vsakdanjem življenju. Uporaba slovenščine je namreč uzakonjena pravica zamejskih Slovencev.