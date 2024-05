'Italijanska izjava o začasni prekinitvi Schengena s Slovenijo je bila ponesrečena'

V SDS menijo, da ta poteza Italije izkazuje nezaupanje v politiko in uspešnost Slovenije glede preprečevanja nezakonitih migracij. To izjavo bi morali po besedah poslanca SDS Andreja Kosija jemati resno, tudi če ni bila podana uradno. Bojijo se namreč, da bo Italija uvedla strožje ukrepe na meji, je dodal Kosi. Zanima ga, katere ukrepe bo vlada sprejela za učinkovito preprečevanje nezakonitih migracij.

Današnjo sejo so zahtevali v SDS, kjer so se sklicevali na izjavo italijanskega zunanjega ministra in podpredsednika vlade Antonia Tajanija . Ta je na na kongresu Južnotirolske ljudske stranke (SVP) v Meranu dejal, da je Italija "zaprosila za začasno prekinitev schengenskega sporazuma s Slovenijo zaradi nevarnosti infiltracije teroristov med begunce, ki preko te države prihajajo z Bližnjega vzhoda".

Odboru so v sprejem predlagali dva sklepa. S prvim bi po Kosijevem pojasnilu vlado pozvali, da sprejme vse potrebne ukrepe, da Italija ne prekine schengenskega sporazuma s Slovenjo. Ministrstvo za notranje zadeve pa bi pozvali, da odboru v roku dveh mesecev poda podrobno poročilo o sprejetih in izvedenih ukrepih za zaščito meja in preprečevanje tihotapljenja.

"Izjava je bila nekoliko ponesrečena"

Minister Poklukar pa je ocenil, da je izjava italijanskega zunanjega ministra "nekoliko ponesrečena ali mogoče medijsko vzeta iz konteksta". Iz schengenskega sporazuma se namreč ne da kar tako izstopiti, saj ta določa, kakšne so obveznosti posamezne države in kako schengen deluje, je poudaril. Ob tem je spomnil, da je Italija oktobra lani vzpostavila notranjo kontrolo na meji s Slovenijo, enako kot je Slovenija storila na mejah s Hrvaško in Madžarsko.

Danes je po njegovih besedah prehod meje popolnoma normalen, vendar kontroliran. Prebivalcem ob meji je omogočen normalen prehod, ni zastojev, prav tako ne zaustavljajo gospodarskih poti oz. tranzita čez obe državi, je poudaril Poklukar. Poklukar ocenjuje, da v italijansko-slovenskih odnosih ni prišlo do nobene spremembe, Slovenija tudi ni bila uradno obveščena, da bi bilo na tem področju karkoli drugače. Pogovori in iskanje skupnih rešitev z italijansko stranjo pa po njegovih zagotovilih ves čas potekajo.

Sodelovanje z Italijo na področju notranjih zadev je sicer po njegovih besedah odlično. Sodelujejo tudi v t. i. trilateralnem formatu z Italijo in Hrvaško, v okviru katerega se bodo dogovorili o vzpostavitvi mešanih policijskih patrulj za varovanje schengenske meje.

V razpravi so poslanci SDS opozarjali na drastično povečanje števila nezakonitih prehodov meje ter na varnostno tveganje, ki da ga prinašajo migracije. V koalicijskih Svobodi in SD so po drugi strani predlagateljem seje očitali izkoriščanje te teme v predvolilne namene in za strašenje ljudi. Glede izjave Tajanija pa so poudarjali, da gre za predvolilno, neuradno izjavo.

Zato je večina članov odbora ob glasovanje predlagana sklepa zavrnila.