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Italijanska policija razbila kriminalno združbo, jo je vodil Slovenec iz zapora?

Videm, 08. 08. 2026 20.05 pred enim dnevom 2 min branja 69

Avtor:
24UR
Kriminalna združba

Italijanska finančna policija iz Vidma je razbila večjo kriminalno združbo, ki se je ukvarjala s preprodajo prepovedane droge. To je vodil Slovenec, po neuradnih informacijah morilec Elvis Livadić, ki je bil obsojen na 16-letno zaporno kazen zaradi umora z mečem, imenovanim katana v Mariboru leta 2007. Livadić naj bi ustvaril piramidni sistem preprodaje kar iz zapora, skupaj naj bi zaslužili več deset milijonov evrov.

S pomočjo prisluškovanja, preiskav finančnih tokov in opazovanja so italijanski finančni policisti rekonstruirali dobavo in prodajo več kot 800 kilogramov prepovedanih drog, umazani posli so bili ocenjeni na več deset milijonov evrov. 

Kriminalna združba v obliki piramide naj bi zajemala 49 oseb, devetim je preiskovalni sodnik v Trstu odredil pripor, 14 pa hišni pripor. Po poročanju italijanskih medijev je združbo, ki je drogo prodajala med Trstom, Gorico in Vidmom, vodil slovenski državljan, obsojen na 16-letno zaporno kazen zaradi umora. Po poročanju Primorskega dnevnika naj bi bil to Elvis Livadić, Ljubljančan, ki je leta 2007 z mečem katano pred klubom v Mariboru umoril domačina Gregorja Moma.

Med prestajanjem 16-letne zaporne kazni je znova opozoril nase leta 2017. V zaporu na Dobu se je zgrudil po obisku, med katerim je dobil vrečice z drogo, ki jih je skril kar tako, da jih je pogoltnil. Dve sta mu počili v želodcu, zaradi česar bi skoraj umrl.

Kot je takrat povedal generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jože Podržaj, jih je ta dogodek presenetil, saj niso bili prepričani, ali je bila snov namenjena nadaljnji prodaji ali uporabi.

Leta 2023 je prost izhod iz zapora izkoristil za obisk Verone, kjer so ga italijanski policisti zasačili s 100 grami kokaina. Obsodili naj bi ga na triletno zaporno kazen. 

Z novomeškega okrožnega sodišča so nam danes pojasnili, da je Livadić še vedno v slovenskem zaporu, z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij pa odgovorili, da nam podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati. Tako ni jasno, kako je lahko kljub bivanju v zaporu vodil kriminalno združbo, ki so ji italijanski finančni policisti zasegli več kot 35 kilogramov drog in orožje, med katerim sta bili tudi dve katani.

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KOMENTARJI69

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M1111
10. 08. 2026 11.15
Ko zaključi zaporno kazen, naj ga izročijo Italjanom. Ti ne bodo tako nežni, kot naš pravosodni sistem.
Odgovori
+2
2 0
Smuuki
09. 08. 2026 12.11
Nekaj je hudo narobe v naših zaporih če je to sploh možno. Naši zapori so postali nov fdv. Fakulteta za izmenjavo izkušenj v kriminalu. Vsi pridejo ven mnogo bolje usposobljeni za kriminal kot so vanj vstopili.nič dela, nič obveznosti. V bistvu našim zapornikom nudimo letovanje. Večkrat na dan je zapornik kot človrl ki hodi v službo. Nisem prepričan če imajo zaposleni 3 redne pripravljene obroke lot zaporniki. Niti kuhat jim ni treba. Čakajo da dobijo in še kritizirajo lahko
Odgovori
+9
9 0
dededetox
09. 08. 2026 11.33
V sloveniji lahko iz zapora vodiš državo!!!
Odgovori
+7
7 0
Rd350
09. 08. 2026 11.00
Še dobr da ni Janez Novak. Elvis. Ta je zihr iz Amerike?
Odgovori
+5
6 1
nelevnedesen
09. 08. 2026 10.43
Elvis livadić, res kleni slovenec. Pa verjetno tudi vsi ostali. To smo navlekli gor s svojimi blagimi kaznimi.
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+12
12 0
96bimBo
09. 08. 2026 10.43
"Prost izhod iz zapora" si moraš zaslužiti s primernim vedenjem ali s podmazanjem.
Odgovori
+9
9 0
nelevnedesen
09. 08. 2026 10.40
Leta 2023 je prost izhod iz zapora izkoristil za obisk Verone, kjer so ga italijanski policisti zasačili s 100 grami kokaina. To pove vse o slovenskem sodstvu.
Odgovori
+13
13 0
NIKI 2
09. 08. 2026 10.28
Ja bo potrebno spremeniti sistem . Kaj mislite o zaporu v zaporu .
Odgovori
+8
8 0
Omizje
09. 08. 2026 10.22
iz Doba so vozili kriminalca v parlament
Odgovori
-6
4 10
Rd350
09. 08. 2026 11.01
Kriminalc je še danes prost v Murglah
Odgovori
+9
10 1
Tomaz Korosec
09. 08. 2026 09.50
Je državljan Slovenije.
Odgovori
+7
7 0
Sickk 2
09. 08. 2026 09.40
To me spominja na ivana, k je sedeu na dobu pa kljub temu vodu drzavo oz kriminal...
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+1
11 10
Ponent
09. 08. 2026 09.38
Pomeni da je kriv sistem, da to omogoča. Načrtno
Odgovori
+14
14 0
niktalop
09. 08. 2026 09.36
Slovenski zapori omogočajo zaprtim posest mobilnih telefonov, tako da lahko kriminalno dejavnost nemoteno opravljajo tudi za rešetkami.
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+15
15 0
Dragica Cegler
09. 08. 2026 09.26
Ste mislili napisati iz hotela .?
Odgovori
+16
16 0
don_ludvik
09. 08. 2026 09.19
Potrebno njemu naloziti tovor na njegom križ
Odgovori
+10
10 0
borjac
09. 08. 2026 08.51
Na tisoče izgovorov bodo našli naši organi , na tisoče izgovorov bodo našli naši ministri .... a izgovora ni !!! VZROK JE SAMO EDEN , IN TA JE DA SE VSI TI ORGANI Z MINISTRI NA ČELU BOLJ UKVARJAJO Z POLITIKO KOT Z SVOJIM DELOM.
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+21
21 0
Stojadina-sportiva
09. 08. 2026 08.35
Saj naši zapori so isto kot bi bili zunaj, opremljeni bolje kot marsikatera garsonjera za 200 jurjev...skratka posmeh vsem poštenim državljanom...
Odgovori
+20
21 1
Dunce
09. 08. 2026 08.32
Jaz sem pa Nigerijec.
Odgovori
+8
8 0
Verus
09. 08. 2026 08.32
Napisal bom malo kontroverzen komentar. Ce je tip sposoben voditi tako operacijo iz zapora, govorimo o osebi z resnimi sposobnostmi. A NE BI RAJSI takega cloveka poskusili vkljuciti v sistem na nacin, da je koristen za druzbo. Vem, da je komentar kontroverzen, ampak dajmo malo razmisliti. Stevilni ne zmoremo do osnovnih reci, ta je pa sposoben organizirati celo operacijo zavezanih rok ... dobesedno
Odgovori
+0
3 3
progresivnidaveknastanovanja
09. 08. 2026 09.34
ni on takšen biser ampak je naše sodstvo in policija tako nesposobna, razen ko gre za njihov račun ali vohunjenje za opozicijskimi strankami.
Odgovori
+11
11 0
Diego14
08. 08. 2026 21.58
volilci goloba
Odgovori
+4
13 9
Male?ka
09. 08. 2026 08.06
Ta je čisti in tipični janšist
Odgovori
-9
8 17
Male?ka
09. 08. 2026 08.07
Ta je tipični janšist. Kot Snežič.
Odgovori
-2
11 13
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