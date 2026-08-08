Italijanska policija razbila kriminalno združbo, jo je vodil Slovenec iz zapora?

S pomočjo prisluškovanja, preiskav finančnih tokov in opazovanja so italijanski finančni policisti rekonstruirali dobavo in prodajo več kot 800 kilogramov prepovedanih drog, umazani posli so bili ocenjeni na več deset milijonov evrov.

Kriminalna združba v obliki piramide naj bi zajemala 49 oseb, devetim je preiskovalni sodnik v Trstu odredil pripor, 14 pa hišni pripor. Po poročanju italijanskih medijev je združbo, ki je drogo prodajala med Trstom, Gorico in Vidmom, vodil slovenski državljan, obsojen na 16-letno zaporno kazen zaradi umora. Po poročanju Primorskega dnevnika naj bi bil to Elvis Livadić, Ljubljančan, ki je leta 2007 z mečem katano pred klubom v Mariboru umoril domačina Gregorja Moma.

Med prestajanjem 16-letne zaporne kazni je znova opozoril nase leta 2017. V zaporu na Dobu se je zgrudil po obisku, med katerim je dobil vrečice z drogo, ki jih je skril kar tako, da jih je pogoltnil. Dve sta mu počili v želodcu, zaradi česar bi skoraj umrl.

Kot je takrat povedal generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jože Podržaj, jih je ta dogodek presenetil, saj niso bili prepričani, ali je bila snov namenjena nadaljnji prodaji ali uporabi.

Leta 2023 je prost izhod iz zapora izkoristil za obisk Verone, kjer so ga italijanski policisti zasačili s 100 grami kokaina. Obsodili naj bi ga na triletno zaporno kazen.

Z novomeškega okrožnega sodišča so nam danes pojasnili, da je Livadić še vedno v slovenskem zaporu, z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij pa odgovorili, da nam podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati. Tako ni jasno, kako je lahko kljub bivanju v zaporu vodil kriminalno združbo, ki so ji italijanski finančni policisti zasegli več kot 35 kilogramov drog in orožje, med katerim sta bili tudi dve katani.