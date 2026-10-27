Italijanska unija nezadovoljna, ker na proslavi v Kopru ni bilo dvojezičnosti

Koordinator Italijanske unije za Koper Maurizio Tremul je dogodek ob dnevu suverenosti označil za izjemno pomemben zaradi praznovanja slovenske samostojnosti in vstopanja v demokratično Evropo. Italijanska manjšina je po njegovih navedbah od predsednika vlade Janeza Janše in vseh ostalih udeležencev pričakovala dosledno upoštevanje dvojezičnosti, saj gre za vrednote demokratične Evrope.

"Organizatorji so izpustili italijanski jezik in to predstavlja izgubljeno priložnost. Prav to proslavo bi morali izkoristiti za ponovno potrditev pluralistične Evrope ter spoštovanja pravic manjšin," je dejal za STA. Predstavniki manjšine ne bodo takoj vložili tožb proti državi, temveč bodo pristojne najprej opozorili na napake in povabili k doslednemu upoštevanju ustave ter zakonov, so napovedali. "Upam na boljše ravnanje in spoštovanje pravic narodne skupnosti v prihodnjih dneh in mesecih. Najprej bomo opozarjali na napake, ob ponovnih kršitvah pa bomo ukrepali strožje in ubrali drugačno pot," je dodal Tremul. Urad vlade za narodnosti uradne prijave glede nedeljskega dogodka še nima, a odločno zagovarja rabo obeh jezikov na narodnostno mešanih območjih. Zakonodaja to področje ureja na visoki ravni, dvojezičnost pa po oceni urada predstavlja pomemben skupni dosežek slovenske družbe in obeh avtohtonih narodnih skupnosti ter jasen izraz kulture sobivanja.

Državna proslava v Kopru FOTO: Bobo

Vladni urad zato vse organizatorje javnih dogodkov poziva k doslednemu upoštevanju pisne in govorjene dvojezičnosti ne glede na odmevnost posameznega dogodka ali medijsko pozornost. Predstavniki urada bodo na pomen ustrezne rabe jezikov opozorili tudi organizatorje omenjene koprske proslave in pri tem poudarjajo nujnost vsakodnevnega spoštovanja pravic manjšin, so zapisali. Koprska krajevna skupnost Center je zaradi kršitve občinskega odloka na državni proslavi že pred tem zahtevala inšpekcijski nadzor. Odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju določa obvezno uporabo slovenskega in italijanskega jezika na javnih prireditvah in državnih proslavah. Predsednik sveta krajevne skupnosti Jadran Čalija je opozoril na nespoštovanje italijanske narodne skupnosti. Od medobčinske uprave Istre pričakuje ustrezno ukrepanje. Organizatorji bi morali zagotoviti dvojezični uvodni pozdrav in napovedovanje posameznih točk ter v manjšinski jezik prevesti vsaj del osrednjega vsebinskega nagovora. "Prav državna institucija bi morala prva upoštevati ta pravila, zato pričakujemo inšpekcijski nadzor in denarne kazni za kršitelje," je za STA v ponedeljek dejal Čalija.

UKOM kaže s prstom na režiserko, ta na protokolarne težave