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Italijanska unija nezadovoljna, ker na proslavi v Kopru ni bilo dvojezičnosti

Koper, 27. 10. 2026 15.15 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
STA M.V.
Državna proslava v Kopru

Italijanska unija in vladni urad za narodnosti sta obsodila odsotnost dvojezičnosti na nedeljski državni proslavi v Kopru. Koordinator unije Maurizio Tremul dogodek označuje za izgubljeno priložnost, urad pa napoveduje opozorilo organizatorjem. Pred tem je prijavo inšpektorjem že podala koprska krajevna skupnost. Vladni urad za komuniciranje je krivdo pripisal režiserki Katji Pegan, ta pa je opozorila na protokolarne težave.

Koordinator Italijanske unije za Koper Maurizio Tremul je dogodek ob dnevu suverenosti označil za izjemno pomemben zaradi praznovanja slovenske samostojnosti in vstopanja v demokratično Evropo. Italijanska manjšina je po njegovih navedbah od predsednika vlade Janeza Janše in vseh ostalih udeležencev pričakovala dosledno upoštevanje dvojezičnosti, saj gre za vrednote demokratične Evrope.

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"Organizatorji so izpustili italijanski jezik in to predstavlja izgubljeno priložnost. Prav to proslavo bi morali izkoristiti za ponovno potrditev pluralistične Evrope ter spoštovanja pravic manjšin," je dejal za STA. Predstavniki manjšine ne bodo takoj vložili tožb proti državi, temveč bodo pristojne najprej opozorili na napake in povabili k doslednemu upoštevanju ustave ter zakonov, so napovedali.

"Upam na boljše ravnanje in spoštovanje pravic narodne skupnosti v prihodnjih dneh in mesecih. Najprej bomo opozarjali na napake, ob ponovnih kršitvah pa bomo ukrepali strožje in ubrali drugačno pot," je dodal Tremul.

Urad vlade za narodnosti uradne prijave glede nedeljskega dogodka še nima, a odločno zagovarja rabo obeh jezikov na narodnostno mešanih območjih. Zakonodaja to področje ureja na visoki ravni, dvojezičnost pa po oceni urada predstavlja pomemben skupni dosežek slovenske družbe in obeh avtohtonih narodnih skupnosti ter jasen izraz kulture sobivanja.

Državna proslava v Kopru
Državna proslava v Kopru
FOTO: Bobo

Vladni urad zato vse organizatorje javnih dogodkov poziva k doslednemu upoštevanju pisne in govorjene dvojezičnosti ne glede na odmevnost posameznega dogodka ali medijsko pozornost. Predstavniki urada bodo na pomen ustrezne rabe jezikov opozorili tudi organizatorje omenjene koprske proslave in pri tem poudarjajo nujnost vsakodnevnega spoštovanja pravic manjšin, so zapisali.

Koprska krajevna skupnost Center je zaradi kršitve občinskega odloka na državni proslavi že pred tem zahtevala inšpekcijski nadzor. Odlok o izvajanju dvojezičnosti na narodnostno mešanem območju določa obvezno uporabo slovenskega in italijanskega jezika na javnih prireditvah in državnih proslavah.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Jadran Čalija je opozoril na nespoštovanje italijanske narodne skupnosti. Od medobčinske uprave Istre pričakuje ustrezno ukrepanje. Organizatorji bi morali zagotoviti dvojezični uvodni pozdrav in napovedovanje posameznih točk ter v manjšinski jezik prevesti vsaj del osrednjega vsebinskega nagovora.

"Prav državna institucija bi morala prva upoštevati ta pravila, zato pričakujemo inšpekcijski nadzor in denarne kazni za kršitelje," je za STA v ponedeljek dejal Čalija.

UKOM kaže s prstom na režiserko, ta na protokolarne težave

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) kot organizator dogodka je odgovornost za manjkajoč dvojezični pozdrav prevalil na ustvarjalce programa. "Ob številnih usklajevanjih in spremembah v pripravi ter izvedbi proslave je žal nenamerno izostal uvodni pozdrav v italijanskem jeziku, kar je bilo v rokah režiserke. To obžalujemo, saj prepoznavamo pomen doslednega spoštovanja dvojezičnosti tudi pri samem poteku prireditve," so pojasnili v odgovoru za STA. Po njihovih navedbah so za povezovanje vendarle izbrali dvojezično povezovalko, objavili italijanski prevod premierjevega govora ter izobesili italijansko zastavo, so zapisali za STA.

Režiserka Katja Pegan napako obžaluje in opozarja, da ne gre zgolj za režijsko napako, temveč za širše organizacijske in protokolarne pomanjkljivosti. "Imeli smo zadnja dva dni ogromen organizacijski problem in so nam stvari malo začele uhajati iz rok. Zraven je bila kopica ljudi, ki smo jih morali gledati, kdo so, jih našteti in skratka, vojske je bilo enormno. Te informacije smo dobivali pozno, malo nas je bilo in na žalost smo naredili to napako," je dejala za STA.

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dvojezičnost proslava koper

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KOMENTARJI11

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Fika banjata
27. 10. 2026 16.44
Italijanska Unija se je že oglasila,da z njihove strani ni bilo nobene pritožbe. Še ena leva provokacija.
Odgovori
0 0
Japa Jade
27. 10. 2026 16.44
Vazno, da so bili specialci.
Odgovori
0 0
Lion91
27. 10. 2026 16.31
Tisti, ki so leta 91 odhajali z ladijami nimajo pripomb. So imeli svojega predstavnika v prvi vrsti. Upajo pa še na to, da se jim podeli status manjšine.
Odgovori
0 0
Animal_Pump
27. 10. 2026 16.18
Kaj pa v Trstu, ko je kakšna proslava...a se govori tam kaj slovensko?? Ti primorci..taki domoljubi...pa šprehajo tisto italjanščino na vsakem koraku...prej so jih pa zatiral pa njihove prednike v taborišča vozil. Aja...pozabil..večinoma so to priseljenci.., ko so si leta 45 njihovi predniki prilastili hiše tam okol..Sej bo.
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+0
1 1
Minovak
27. 10. 2026 16.13
Z italijanske strani ni bilo nobenih uradnih pritožb. Te so se "rodile" v glavah levičarjev, ki jim ne more nikoli biti nič prav. Samo oni in noben drug so tisti, ki imajo prav, vse ostalo, pa naj bo še tako pozitivno, je po njihovem zanič.
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-2
1 3
koda60
27. 10. 2026 16.04
Lanska poroka Goloba?
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+0
1 1
koda60
27. 10. 2026 15.58
Tudi poročni obred,ki se je zgodil pred dobrim letom in ga je vodil župan Ljubljane,ni bil v italijanščini,temveč v eni čudni mešanici slovenskega in nekega južno slovanskega jezika.
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+2
5 3
BBcc
27. 10. 2026 16.07
Janša se je poročil v Albanščini.
Odgovori
+1
5 4
Mac-tat
27. 10. 2026 15.45
Kolikor vem, je g. Jeretič pa tudi predstavnik manjšine g. Ziza iz Obale, pa vseeno ne spštujeta ustave, pa še ga. Pegan. Malo čudno mar ne. ajajajaja
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-2
2 4
VoxP
27. 10. 2026 15.34
ja.ja nezna italijansk tak da skizofrenika ne briga. verjetno pa bo ob naslednjem prazniku prevajal v hebrelščino kar osebno
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+0
2 2
zrela hruška
27. 10. 2026 15.33
zahvalite se janezu, orban in putin prjatlu! 🤢🤢
Odgovori
+0
5 5
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